Isma Juárez, tras preguntar a unos jóvenes si conocen a Felipe González: "Sánchez lo está eliminando de los libros de historia"

Isma Juárez ha asistido a la presentación de una novela gráfica sobre la vida de Jorge Semprún, un evento que ha contado con la presentación del expresidente del Gobierno, Felipe González. Antes del acto, el reportero salió a la calle para hacer una pequeña encuesta.

Antes de encontrarse con el expresidente, Juárez preguntó a varios jóvenes si sabían quién era Felipe González.

"¿Felipe González? No. No sé... Nosotros no lo hemos estudiado, nos quedamos en Zapatero en 2011", responde una joven entre risas. No es la única que desconoce su identidad, ya que el resto de los entrevistados tampoco sabe quién es.

"¿Será culpa de la nueva ley educativa?", se pregunta el reportero en tono de broma. "Pedro Sánchez está eliminando a Felipe González de los libros de historia", añade con humor Isma Juárez.