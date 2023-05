Jordi Évole le reconoce a Gervasio Deferr que intuye que tiene un lado muy sensible pese a lo que pueda parecer en un primer momento durante la entrevista que mantuvieron en el programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir.

"Tuve que matar al Gervi sensible para ser Gervasio Deferr, 'el asesino ganador'", reconoce el exgimnasta. El bicampeón olímpico reconoce que, tras recuperarse de su lesión en los hombros, cuando estaba listo para prepararse para Atenas, se rompió la espalda. "Me dijeron que tenía que parar seis meses", recuerda.

Una complicada situación que provocó que terminase encerrándose en sí mismo, algo que era habitual que hiciese. "Me he comido mucho todo. Luego, cuando he explotado lo he hecho mal porque la presión no me ha permitido gestionarlo", reconoce. Además, aclara cuál fue el momento exacto en el que comenzó a beber.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.