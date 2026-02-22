La entrevista a Juan José Millás que Jordi Évole le ha robado a Javier del Pino: "Hubo un pequeño desencuentro"

Javier del Pino, director de 'A vivir que son dos días' de la Cadena Ser, lleva cuatro años intentando hacerle una entrevista muy especial a Juan José Millás... y de la nada ha llegado Jordi Évole para robársela.

En un bosque de Asturias, alejados del mundanal ruido y acompañados únicamente por el sonido y el olor del mar que se abre inmenso en el horizonte, Juan José Millás y Jordi Évole se sienten libres de hacer y decir lo que sienten. Es por ello que el presentador de Lo de Évole no duda en reconocer una maldad.

Jordi, que es un oyente fiel de la radio, asegura que hoy en día escucha más a su entrevista de lo que lo lee. Millás es uno de los colaboradores de 'A vivir que son dos días', el mítico programa de la Cadena Ser que ahora presenta el periodista Javier del Pino.

"Si yo vendiera más de dos millones de novelas..."

"Tengo la sensación de que mucha gente te escucha en la radio, más allá de los índices de audiencia. Es eso de: 'He escuchado a Millás'", afirma Évole. "Bueno, claro, la radio llega a mucha gente", responde el escritor humildemente, consciente de la realidad, pero sin mostrar entusiasmo por ello. "Me escuchan más de dos millones de personas... si yo vendiera más de dos millones de novelas, claro...", añade.

Es en este momento en el que Évole se quita la careta: "Yo tengo un placer oculto: me gustaría que en este rato Del Pino estuviese muy celoso, pensando: 'Évole está haciendo lo que yo quería hacer'. Que tuviera ese punto de: 'Igual Millás se lo pasa mejor con Évole'. No digo que tenga que pasar, pero ojalá pase".

La entrevista que Del Pino nunca tuvo

"Bueno, algo ha habido", reconoce Juanjo. Del Pino lleva cuatro años diciéndole que en el último programa de la temporada el equipo de 'A vivir' le acompañaría a Asturias para hacer un programa de su vida cotidiana, pero todavía no se había dado la ocasión.

Fue entonces cuando "hubo un pequeño desencuentro". "Entonces le dije: 'Vente y haces la trastienda del programa. Hablamos con Jordi y lo organizamos'", pero no hubo manera, nunca llamó a Jordi Évole para ello.

