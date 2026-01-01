Santiago Segura anuncia el estreno de 'Torrente Presidente': "He hecho mi mejor película, me ha quedado muy bien"

El cineasta aprovecha su aparición en las Campanadas junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote para anunciar que 'Torrente Presidente', su nueva película, que llegará a los cines el próximo 13 de marzo.

Tal y como se había anunciado semanas antes, Cristina Pedroche y Alberto Chicote contaron con un invitado muy especial desde la Puerta del Sol: Santiago Segura. El cineasta y humorista no quiso perderse una fecha tan señalada y apareció en el set en los últimos minutos del año.

Entre bromas y risas, Segura explicó su interés en "comprar el primer anuncio del año" para presentar un "impresionante" proyecto clave en su carrera de cara a 2026. "He hecho mi mejor película, tampoco es que tenga mérito viendo mi trayectoria. Me ha quedado muy bien y estoy muy ilusionado", comentó entre risas, mientras Chicote le recordaba que "el primer anuncio del año cuesta una pasta".

'Torrente Presidente' se estrenará en cines el próximo 13 de marzo. Una película que cuenta con la participación de Atresmedia Cine y que supone una nueva entrega de la exitosa saga que ha marcado varias generaciones del cine español.

