Con sus dos oros olímpicos, Gervasio Deferr forma parte de la historia del deporte de nuestro país. Una trayectoria con muchas luces y sombras que el exgimnasta no dudó en contar en un programa de Lo de Évole que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

Durante años, el deportista estuvo sumido en la adicción al alcohol y las drogas, una realidad que le llevó a tener comportamientos, en sus propias palabras, "imperdonables". "A mi madre le dio un infarto y yo no podía estar. Yo no podía estar porque estaba ciego", revela.

En este sentido, Gervasio Deferr lamenta que mientras su madre se moría él "no podía parar de beber" y de vivir en "un círculo vicioso de tres días de drogas, alcohol y culpabilidad".

"Si se llega a morir, yo hoy no estoy aquí. Si se llega a morir en aquel momento y yo siendo la mierda que era, no estoy aquí. Ver a tu madre hecha polvo en el hospital con la máscara sabiendo que puede haber sido la última vez... Me cago en mi puta vida", añade.

A pesar del dolor, el deportista se muestra tajante, mira con optimismo al futuro y sentencia que nunca más volverá a caer: "Mi madre no se murió porque no tenía que ser, pero son cosas que han pasado, no las quiero olvidar y no me hace daño que la gente lo sepa. En todo caso, me compromete conmigo mismo más: le digo al mundo entero que no voy a hacer eso nunca más, que no me va a volver a pasar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.