El día que Rufián se enfrentó a su exjefa de El Corte Inglés después de entrar en política: "Me arrepiento, no debí hacerlo"

Gabriel Rufián confesó en Lo de Évole haber trabajado en dos tiendas de ropa mientras estudiaba la carrera: en la multinacional sueca 'H&M' y en los míticos grandes almacenes nacionales, 'El Corte Ingles', donde admite haberlo pasado mal.

Cuenta que trabajaba en la cuarta planta, en la de ropa joven, y el sueldo consistía en un salario, que era muy bajo (pagaban en una ventanilla en efectivo), y en una comisión en función de las ventas, algo que era complicado porque era algo así como la 'ley de la selva'.

En relación con o a propósito de esta experiencia, cuenta el diputado que a veces, cuando está en reuniones con "gente importante o supuestamente importante", cuando le dan la tarjeta de la empresa donde trabajan, les contesta que había mandado su CV hace 20 años: "Y hay gente que me dice: 'Hombre, no puede ser, ¿cómo es posible...?'", bromea Rufián. "Las tenías ahí apuntaditas", responde divertido Évole.

No obstante, recuerda una anécdota de algo que hizo con una antigua jefa que tuvo en esos grandes almacenes, de la que admite arrepentirse. "Llevaba muy poco tiempo de diputado, pero ya era conocido. Fui a a la planta donde había trabajado y me acerqué hasta donde estaba la jefa, quien, en un momento dado, un día que yo no me enteraba muy bien de cómo iba la caja registradora, me dijo: 'Eres un cero a la izquierda'. Una frase que, a día de hoy, recuerdo. Entonces, fui y le dije: '¿Quién es el cero a la izquierda ahora?'".

"Me arrepiento, no debí hacerlo", admite Rufián, asegurando, no obstante, que "era una tipa que se portaba muy mal con la gente". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.