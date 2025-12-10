El día que Robe Iniesta le dijo que no a C. Tangana: "Me dijo que el estribillo era cursi"

Con motivo del reciente fallecimiento de Robe Iniesta (vocalista y líder de Extremoduro), laSexta.com recupera de la hemeroteca este fragmento de la entrevista de Jordi Évole a C. Tangana, en la que desvela que el músico rechazó trabajar con él en una ocasión.

El músico extremeño Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha fallecido este miércoles a los 63 años. Con motivo de su muerte, laSexta.com rinde homenaje al artista y rescata de su hemeroteca esta entrevista en la que C. Tangana recuerda cómo 'el Robe' rechazó trabajar con él en una ocasión y lo hizo, además, haciendo honor al espíritu que le ha acompañado durante toda su existencia: el de una persona sin tapujos, vergüenzas ni pelos en la lengua.

"Robe, eres de los mejores escritores de España, solo te supera Kiko Veneno. Bueno, no le dije eso, porque él pensaría: '¿Y tú quién coño eres para designar?'", reconocía Antón Álvarez Alfaro en esta entrevista que concedió a Jordi Évole en el primer programa de la quinta temporada de Lo de Évole.

"La búsqueda de la canción española pasaba por alguien como él"

Lo que sí le dijo es que lo admiraba "muchísimo". "Me parece que la búsqueda de la canción española, que era lo que yo estaba intentando, pasaba por alguien como él", reconocía. Por eso lo intentó con una canción: "Se llama 'Un pisito en la M-30' que está claramente inspirada en como él escribe, como hace las imágenes e incluso la forma de cantar", explicaba al periodista.

"Me dijo que estaba bien, pero que el estribillo era un poco cursi", confesaba.

Ahora, aunque suene "un poco cursi", solo nos queda llorar su adiós.

