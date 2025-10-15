Dani Martín habla sobre su relación con Amaia Montero en Lo de Évole: "Sí, tuvimos un encuentro"

El cantante desvelaba en su entrevista en Lo de Évole que mantiene una muy buena relación con la cantante. Además, señalaba que sus familias "tienen un vínculo muy bonito y de mucho afecto".

Dani Martín no dudaba en hablar sobre su relación con Amaia Montero durante su entrevista en Lo de Évole. El periodista preguntaba si mantenía contacto con la cantante. "Sí", respondía Martín, "la quiero mucho". Además, compartía que sus familias "tienen un vínculo muy bonito y de mucho afecto".

"¿Llegasteis a estar juntos?", quería saber, entonces, Évole. "Sí, tuvimos ahí un encuentro", expresaba Martín. El periodista indicaba, entonces, que le podía afectar el trato que estaba recibiendo la artista en los medios de comunicación.

"La gente la quiere mucho", comentaba Martín, y expresaba su alegría después de ver su participación en el concierto de Karol G cantando 'Rosas', uno de los temas más conocidos de La Oreja de Van Gogh.

"La foto aquella que puso en redes, si se la hubiera guardado para la portada de su disco, para mí es lo más creíble de su carrera". "Es una foto que a ella se la veía jodida", indica Jordi. "Sí, en un momento jodido de su vida que lo tienes tú, lo tengo yo y lo tenemos todo", añadía Dani.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Lo de Évole.

