¿De qué ha muerto Robe Iniesta? La voz de Extremoduro que vivió años de perro

La separación definitiva de Extremoduro se fraguó en plena pandemia, pero no por salud sino por incompatibilidades. Robe Iniesta, uno de los músicos más apreciados del rock español, dice ahora su adiós definitivo.

Extremoduro nació en 1987 y murió en pandemia, aunque no de enfermedad. Robe Iniesta lo fundó y vivió su definitiva muerte, y lo cierto es que ha sido el único miembro que se ha mantenido en el grupo a lo largo de toda su historia. Iñaki Antón, Uoho, fue su compañero durante gran parte de la travesía, pero precisamente sus discrepancias precipitaron el final de aquella banda que ha pasado a la historia, donde permanecerá de manera infinita.

Ahora, seis años después de la disolución de Extremoduro —pero con muchos más años de Robe Iniesta en solitario—, Extremoduro, el rock, la música y todo el país despiden a su fundador, que ha muerto a los 63 años de manera, de manera inesperada. La muerte de Robe llega apenas unas horas después de conocer la del fundador y líder de Ilegales, Jorge Martínez, sirviendo como doble varapalo a la industria musical española. Si la muerte de Martínez tiene un claro culpable —un cáncer, que lo obligó a detener la gila de Ilegales el pasado mes de septiembre—, la de Robe todavía tiene muchas incógnitas.

En noviembre de 2024, Robe Iniesta se vio obligado a suspender parte de su gira 'Ni santos, ni inocentes', al ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar, una enfermedad que supone el taponamiento de parte de los vasos sanguíneos que van a los pulmones a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo.

Si bien puede ser tratada si es pillada a tiempo, también se dan casos en los que los émbolos persisten en forma de cicatrices y, en ocasiones, pueden provocar hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad grave y progresiva que dificulta la respiración, según explican desde la web sobre enfermedad tromboembólica venosa Trombo. Lo cierto es que todavía se desconoce la causa de la muerte de Robe Iniesta, por lo que cualquier afirmación sólo es pura especulación.

Los "años de perro" del joven Robe Iniesta

En una entrevista con El País a raíz de la gira que finalmente tuvo que cancelar, Robe adelantaba que tendría "muchos años" en su siguiente tour —la idea era, después de la gira, parar dos años y dedicar otro a componer—, aunque bromeaba con que "algunos años de joven" le contaban como "años de perro". "Así que en 2027 tendré ciento y pico años", aseguraba.

Precisamente en esa entrevista hacía referencia a algunas de las canciones en las que hablaba de las drogas como un lugar nostálgico. "¿Las echas de menos?", le preguntaba Carlos Marcos. "No echo nada de menos. Vivo muy tranquilo y satisfecho con la música que estoy haciendo. Estoy contento con mi curro y con mi vida". Era tajante. Porque sí, aunque ha defendido su consumo en cierto modo —de manera responsable—, las dejó tiempo atrás, después de unos inicios intensos.

En sus últimos años, Robe ha vivido en el más absoluto presente. Sin añorar al echar la vista atrás ni adelantarse a los acontecimientos. De hecho, al preguntarle sobre su futuro, aseguraba que "ojalá" tener la salud que tiene Miguel Ríos, aún sobre los escenarios con 80 años... pero que tampoco se veía jubilándose pronto, como Rosendo. "Está claro que giras como esta son muy exigentes. Si duran seis o siete meses tienes que estar ese tiempo en forma, sin cogerte ningún catarro, cuidándote... y esto va siendo más difícil. Pero cuando no pueda hacer giras tan largas pues quizá las haré mas cortas o, cuando no pueda hacer conciertos, quizá me dedique solo ha hacer canciones, pero esto sobre la marcha se verá", decía.

Fue en la misma entrevista cuando le preguntaron qué haría si le quedara un mes de vida. "¡Qué pregunta! ¡Qué mal rollo! No lo sé, no lo sé... Supongo que lo primero que te tiene que entrar es un agobio de cojones. Así que intentaría agobiarme lo menos posible. Con superar eso me daría por satisfecho".

