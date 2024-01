C. Tangana se sincera con Jordi Évole y le cuenta que "había muchas ideas" de personas que quería involucrar en su último disco y pone como ejemplo a Robe, componente de Extremoduro. "Le dije: 'Te admiro mucho; escribes que flipas'. Me parece que la búsqueda de la canción española, que era lo que yo intentaba, pasaba por alguien como él", reconoce el artista.

Así, C. Tangana confiesa que lo intentó, pero sin éxito: "Tengo una canción, 'Un pisito en la M-30', que está claramente inspirada en cómo él escribe, cómo hace las imágenes, e incluso en la forma de cantar". Sin embargo, pese a que el músico de Extremoduro le dijo que "estaba bien", el estribillo le pareció "cursi".

Además, el compositor cuenta que Estopa tampoco está en su disco, algo que para él fue "una puñalada en el pecho". "¿Te dijeron que no por algo en concreto?", le pregunta entonces el presentador, a lo que C. Tangana responde que "no lo vieron claro". "No sé, pregúntaselo", añade, tras lo que Évole asegura que ya lo ha hecho. "No me jodas que fuiste tú el que dijiste que no salieran...", expresa entonces el cantante. La respuesta del periodista, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.