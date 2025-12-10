Las 10 canciones de Robe Iniesta y Extremoduro más escuchadas en Spotify

Miles de melómanos enchufarán hoy sus cuentas de Spotify, Amazon Music o similares para escuchar, por primera vez, la voz de Robe Iniesta en un mundo en el que ya no está Robe Iniesta. Estas son sus 10 canciones más populares.

Es una reacción normal: ahora que no está, vuelvo a escucharte. Robe Iniesta, tanto en solitario como integrante de una de las bandas de rock más míticas del panorama nacional, Extremoduro, es un referente para muchos. Miles de personas habrán puesto en sus listas de Spotify, Amazon Music o similares cualquiera de sus canciones la semana pasada, ayer e incluso hoy, antes de enterarse de la muerte de Robe. Y otros miles, quizás más que ayer, se pondrán hoy su música, su poesía musical, para tratar de sobrellevar una semana que se ha hecho cuesta arriba para la industria cultural española, tras la muerte, sólo un día antes, de Jorge Martínez, líder de Ilegales.

Las 5 canciones de Robe Iniesta más escuchadas

Nada que perder , de 'Se nos lleva el aire', con más de 19,6 millones de reproducciones

, de 'Se nos lleva el aire', con más de 19,6 millones de reproducciones Interludio , de 'Mayéutica' con más de 14 millones de reproducciones

, de 'Mayéutica' con más de 14 millones de reproducciones El hombre pájaro , de 'Se nos lleva el aire', con más de 10,9 millones de reproducciones

, de 'Se nos lleva el aire', con más de 10,9 millones de reproducciones Puntos suspensivos , de 'Se nos lleva el aire', con más de 10,2 millones de reproducciones

, de 'Se nos lleva el aire', con más de 10,2 millones de reproducciones Calle Melancolía, canción tributo a Joaquín Sabina, con más de 9 millones de reproducciones

Las 5 canciones de Extremoduro más escuchadas

La vereda de la puerta de atrás , de 'Yo, minoría absoluta', con más de 118 millones de reproducciones

, de 'Yo, minoría absoluta', con más de 118 millones de reproducciones So payaso , de 'Agila', con más de 86,8 millones de reproducciones

, de 'Agila', con más de 86,8 millones de reproducciones Si te vas... , de 'Material defectuoso', con más de 86 millones de reproducciones

, de 'Material defectuoso', con más de 86 millones de reproducciones Standby , de 'Yo, minoría absoluta', con más de 74,5 millones de reproducciones

, de 'Yo, minoría absoluta', con más de 74,5 millones de reproducciones Salir, de 'Canciones prohibidas', con más de 63,4 millones de reproducciones

En bucle, una tras otra, con, a todo volumen en casa, con auriculares paseando por el campo o en el coche: cualquier momento es bueno para llevarse un poco de la. Y estas son las cinco canciones de Robe, en solitario, más escuchadas en Spotify (en este momento, a las 9:00h de la mañana del 10 de diciembre, el día de su muerte):

