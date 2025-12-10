El mundo de la música y la cultura lloran la muerte de Robe Iniesta: "Adiós al poeta que nos enseñó a no rendirnos"

Todo el país llora hoy la muerte de Robe Iniesta (Extremoduro), sin haberse recuperado de la de Jorge Martínez (Ilegales). El músico falleció este mismo miércoles, a los 63 años de edad.

La muerte de Jorge Martínez, líder de Ilegales, sobrecogió a media España; y sin tiempo a coger aliento, un día después el país ha tenido que despedirse de otro de sus músicos más carismáticos, el fundador de Extremoduro, Robe Iniesta, que ha fallecido a los 63 años. "Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito desde la agencia de comunicación del artista.

Como uno de los grandes iconos de la música española, pocos no han querido despedirse de él. Quizás una de las reacciones más viscerales ha sido la del exministro de Consumo excoordinador de Izquierda Unida Alberto Garzón, que sólo ha podido gritar (por escrito) un duro "Nooo" al enterarse de la noticia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco ha tardado en reaccionar al fallecimiento de una de las grandes leyendas del rock español, quien cantó aquel "si toda la vida es un cuento y hay que saber cómo contarlo" con "verdad, con rabia, con belleza". "Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás".

La (aún) presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también ha querido despedirse de Iniesta, a quien ha definido como "la voz" de su generación y de su tierra. "Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre", ha escrito en redes sociales.

"Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día. Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos sus seguidores, que hoy le lloran", se ha despedido.

El pianista James Rhodes ha arrancado la mañana con su especial versión de 'Standby', uno de los grandes temas de Extremoduro, para despedirse de Iniesta en un "día enormemente triste".

