"Éramos cristianos, de izquierdas y 'hippilones'": María Jesús Montero, sobre cómo vivió en una comunidad cristiana con 20 años

María Jesús Montero recordó en Lo de Évole que abandonó el hogar familiar con 20 años para compartir piso con un grupo de amigos en una comunidad cristiana, una etapa que definió como una de las mejores de su vida.

María Jesús Montero contó en este programa de la anterior temporada de Lo de Évole que se fue de casa muy joven, cuando solo tenía 20 años. "Me fui a vivir a una comunidad cristiana con mi grupo de amigos", explicó.

"Me fui a un piso que alquilamos y decidimos vivir juntos. Cada uno aportábamos lo que nos daban nuestros padres, porque era de lo que vivíamos la mayoría", reconoció. Se trataba de "una casa abierta" en la que vivían "seis personas". Pero podían llegar a juntarse "hasta 25 en diferentes momentos". "Vivíamos cara a la calle, abiertos a la calle", añadió.

Para ella esta fue una de las mejores experiencias de su vida. "La repetiría siempre. Éramos cristianos, de izquierdas y 'hippilones'", decía entre risas. Cuando Jordi Évole le preguntó con un simple gesto si consumían marihuana, ella lo negó. "Alguno del grupo, sí, pero yo particularmente no y la mayoría de mis amigas, tampoco", afirmó.

También habló de cómo vivió ella la primera victoria del PSOE, el 28 de octubre de 1982.

*Desde laSexta.com estamos recuperando algunos de los mejores momentos de Lo de Évole.

*Vuelve a ver Lo de Évole: María Jesús Montero parte 1 y parte 2

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