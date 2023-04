El bicampeón olímpico asegura que a él nunca le pareció bien el dinero que pagaban a los gimnastas por el trabajo que realizaban. "No me gustaba como estaba montado el sistema", reconoce en un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

Además, confiesa que no entiende cómo a otra gente que hacen cosas diferentes "les pagan un dinero demencial". Una situación con la que no está nada de acuerdo. "Tengo tres medallas olímpicas, ¿cómo me pueden quedar 15 años de hipoteca?", se pregunta visiblemente indignado.

Por otro lado, confiesa que a él nadie le avisó de cómo le cambiaría la vida tras sus victorias, y es que de la noche a la mañana se convirtió en una persona famosa. "Es muy de golpe, de la nada al todo y en cinco meses ya no estás y tienes que volver a entrenar tres años", explica, dejando claro que es algo que "te arrolla".

