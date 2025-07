Ricky Rubio, sobre sus pensamientos oscuros antes del Mundial: "No quería seguir no solo con el baloncesto, sino con la vida"

Ricky Rubio decidió abandonar la concentración de la Selección Española justo antes del Mundial de 2023 para cuidar su salud mental. En una entrevista, confesó que había habitado en un lugar muy oscuro que ha explicado ahora a Jordi Évole.

"Solo un pensamiento muy difícil, y no quiero magnificarlo, pero una de las noches que estaba en el hotel dije 'no quiero seguir'. No solo con el baloncesto, sino con la vida. Tengo una familia, tengo un hijo, pero me sentí así por un segundo", explica.

Un pensamiento que le hizo entrar en alerta y darse cuenta de la gravedad del asunto: "Y dije, ojo, aquí algo te está tomando el control de ti mismo. Puedo entender a mucha gente, tanto que está en el momento de éxito como, por desgracia, muchos que se han quitado la vida como a gente normal que dice que no puede seguir".

"Hay un momento donde todo te pesa tanto. En el Mundial, cuando digo que paro, parece que me muero y que mi vida no tiene sentido", sentencia Ricky Rubio.

