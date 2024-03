Albert Pla habla sin tapujos con Jordi Évole acerca de su vida y de cómo ve la política de nuestro país. Tras confesar que estuvo solo una semana en la mili, el cantante desmiente que sea "cañero", pero sí reconoce que le gusta "maltratar" a las autoridades en sus actuaciones. "Está bien reírse del rey, de los jueces, de los políticos, de las autoridades... No veo lógico ni lo del rey ni lo del presidente, creo que no debería haber presidente", opina, considerando que el presidente del Gobierno debería ser "un funcionario".

"Que un rey o un presidente o líder tenga que convencer a alguien de algo por su carisma dice muy poco del votante. Son personajes que se aprovechan de eso", añade. Es más, cree que debería apartarse a aquellos niños que quieran ser delegados de clase de pequeños: "Se les aparta, se les hace terapia y se les cura".

En caso de no haber seguido ese 'tratamiento' que propone Pla, plantea otra posibilidad en caso de que los niños crezcan, a los que habría que preguntar lo siguiente: "¿Estás dispuesto a todo para ser presidente o ser rey de este país?". "¿Sí? Vale, lo has reconocido, soy drogadicto, quiero ser presidente, se te puede ayudar. Pero mientras no lo reconozcan seguirán ahí. No entiendo por qué la gente no lo detecta", cuestiona Pla.

Es por ello que Pla se considera contrario al sistema actual. Durante la charla con Jordi Évole, el artista admite ser un "provocador", algo que defiende: "Si te subes a un escenario alguna sensación tendrás que provocar en la gente".

"En la derecha son mucho más histriónicos"

Durante su charla, Albert Pla también reflexiona acerca de la situación que atraviesan la izquierda y la derecha de este país, sumándose al razonamiento de Ignatius Farray de que la derecha le está "robando el punky" a la izquierda.

Para Pla, está claro que Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre "dan mucho más juego que cualquier socialista o gente que se dicen de izquierdas". "Imagina a Yolanda Díaz en un escenario. (La derecha) Son mucho más histriónicos, más show; la izquierda son más sosillos", considera.

La censura sufrida por Pla

Albert Pla también habla del episodio de censura que vivió con una de las canciones que escribió, que en un principio se llamaba 'Carta al rey' y que finalmente terminó llamándose 'Carta al rey Melchor'. Esa canción tuvo que ser retocada también en su letra, como cuenta el propio Pla: "Creo que no me cagué en la puta patria, sino en las patrias putas, y saqué la palabra 'infanta'".

El conflicto escaló de tal manera que implicó al exalcalde de Barcelona Josep María Socías Humbert. "Yo no te puedo decir lo que tienes que cambiar porque no soy un censor", asegura Pla que le dijo el alcalde. Entonces, se enfrentaba hasta a siete años de cárcel por lo que él cree que era un delito de "injurias a la corona".