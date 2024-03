"A ti te han censurado una canción que se titulaba 'Carta al rey' y que terminó llamándose 'Carta al rey Melchor'", pregunta Jordi Évole a Albert Pla, que cuenta ese episodio en el que su discográfica le advirtió que esa canción "no era legal".

Pla asegura que el tema fue "más cómico aún", ya que el tema llegó hasta el entonces alcalde de Barcelona Josep María Socías Humbert, que le advirtió que eso "no se podía decir". "Yo no te puedo decir lo que tienes que cambiar porque no soy un censor", asegura Pla que le dijo el alcalde.

"Eran siete años de cárcel. No me acuerdo, deberían ser injurias a la corona. Creo que no me cagué en la puta patria, sino en las patrias putas, y saqué la palabra 'infanta'", añade, algo que Évole ve una situación "ridícula".