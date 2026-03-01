Jordi Évole confiesa a Manu Sánchez que llamó a Bertín Osborne y a Melody antes que a él: "El perfil lo tienes claro"

Manu Sánchez protagoniza este programa tan especial de Lo de Évole, grabado en directo ante 2.000 personas en un Cartuja Center CITE abarrotado. Pocos pueden presumir de llenar teatros como él lo hace... bueno, quizá Bertín o Melody, sí.

El teatro está lleno y el ambiente calentito, cuando Jordi Évole aparece en escena dispuesto a avisar de que lo que ocurre allí no siempre cabe en la televisión. Ante él se encuentran 2.000 personas dispuestas a presenciar el espectáculo atípico en el que hoy se ha convertido Lo de Évole.

Sentados en las butacas hay personajes públicos como María Jesús Montero y Juan Manuel Moreno Bonilla, pesos pesados de la política, dispuestos a llevarse de allí un buen puñado de carcajadas... y algún que otro capón. Eso sí, allí no hay nadie de Vox. Jordi no les ha avisado, por no incomodarles, sobre todo.

Los francotiradores de la comedia

A pocos segundos de que entre Manu Sánchez, la estrella de la noche, Évole advierte: "Puede ser que se digan cosas que luego en la televisión no se van a ver", advierte. Pide que no graben con el móvil y remata: "Si les vemos grabando, hay varios francotiradores. Está Ferreras allí, escondido, y Cristina Pardo".

Antes de que arranque el plato fuerte lanza otra advertencia. Esta vez médica. Confiesa que padece cataplexia y suelta: "Si ven que no me levanto, llamen a una ambulancia. '¿Hay un médico en la sala?'... Ese tipo de cuestiones". El público ríe, porque aquí hasta los avisos sanitarios llevan chiste incorporado.

La ovación que recibe Manu Sánchez es atronadora. El cómico entra y, en cuanto se sienta, compara a Évole -con el que incluso se ha ido de fiesta al Carnaval de Cádiz- con un suegro vigilante: "Intento que no se note que ya conozco el sofá". La escena doméstica crece: "Que te mira tu suegro como diciendo: 'Si tú sabes dónde está el baño, cabrón'".

Entre bromas, llega la confesión. Évole reconoce que lleva tiempo queriendo dedicarle un Lo de Évole a Manu, pero la llamada no es tan directa como parece. "Primero llamé a Bertín Osborne". Luego, a Melody. Manu remata: "No, el perfil lo tienes claro". El periodista admite que, tras entrevistar a otros andaluces ilustres -María León, Juan y Medio,

María del Monte...- y ver que "la cosa va bastante bien", piensa: "Venga, pues otro andaluz".

