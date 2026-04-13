Así ha sido el emotivo reencuentro entre Fernando Tejero y Malena Alterio a lo 'Aquí no hay quien viva' en Lo de Évole: "Mi amiga del alma"

Belén y Emilio se reencuentran 20 años después en el rellano de un edificio que mucho se parece a aquel en el que ya vivieron sus aventuras y desventuras amorosas en la mítica serie de Antena 3. Lo de Évole lo ha hecho posible... aunque Jordi Évole deja bien claro que para él también ha sido una sorpresa.

Si alguien pensaba que una entrevista de Jordi Évole iba a desarrollarse tranquilamente, sentado en un sofá sin sobresaltos... claramente no ha visto Lo de Évole. Porque aquí lo raro sería lo normal. Y lo normal, como bajar un sofá por las escaleras de un desconocido, ya es directamente argumento de comedia.

En esta ocasión, el anfitrión accidental responde al nombre de Gonzalo, un vecino madrileño que, a cambio de una pequeña mudanza exprés, cede su salón como plató improvisado. Allí, Fernando Tejero se lanza a repasar su vida sin filtros, con crudeza y dando una exclusiva para el programa de laSexta: 'El' Luisma era para él.

El actor recorre sus inicios, su salto a la fama como Emilio en 'Aquí no hay quien viva' y ese éxito masivo que, como suele pasar, venía con letra pequeña emocional. Porque detrás del portero más famoso de la televisión había una historia que en poco o nada hacía reír. Por suerte -y con mucho terapia-, a sus 60 años, hoy se ve y se encuentra mejor que nunca.

La charla, lejos de esquivar temas delicados, se mete de lleno en ellos. Tejero habla de su infancia, de momentos duros y de todo aquello que no salía en prime time... hasta que, de repente, un ruido atronador interrumpe la charla.

Sí, un taladro. Porque ningún momento íntimo está a salvo de un vecino con ganas de colgar un cuadro a las 5 de la tarde.

Sin dudarlo, Évole y Tejero salen al rellano con esa mezcla de curiosidad y resignación tan típica de comunidad de vecinos. Y entonces, al otro lado de la puerta aparece Malena Alterio.

La actriz, entregadísima al papel, no tarda en justificar el escándalo sonoro: "Os digo que no me aguantáis nada. De verdad, que estoy colgando aquí un cuadro. Es que... ¡jolines!". Como si el universo hubiera decidido rodar un epílogo inesperado, el espíritu de 'Aquí no hay quien viva' se apodera del pasillo.

Y por si faltaba algo, añade con total naturalidad una frase que resume medio país: "Es que me he comprado una casa aquí. Mira que está difícil. En Madrid y en España".

El reencuentro entre ambos actores es instantáneo: abrazos, besos y esa complicidad que no entiende de años ni agendas. Pero mientras todo esto sucede, el verdadero plot twist lo protagoniza Évole, que acaba en el suelo víctima de un ataque de cataplexia, provocado por una la mezcla de risa, emoción y sorpresa.

Desde el suelo, logra articular un contundente: "Qué hija de puta", mientras el equipo intenta recomponer la escena (y al presentador). Alterio, imperturbable, responde con calma : "No es para tanto, Jordi". Y él, todavía procesando: "Es que ha sido la sorpresa, yo tampoco lo sabía".

Más allá del gag, el programa deja ver la profundidad de la relación entre Tejero y Alterio. "Es una de mis mejores amigas y yo la necesito aunque estemos sin vernos mucho tiempo", confiesa él. Ella lo resume igual de claro: "Es esa sensación de amigos que a lo mejor no se hablan todos los días, pero sé que cualquier día lo llamo y está".

Porque lo suyo viene de lejos: clases de interpretación, escenarios compartidos, cine -como en 'Torremolinos 73'- y, por supuesto, esa comunidad ficticia que marcó a toda una generación.

Ya con Évole reincorporado y recuperado, la escena culmina con uno de sus típicos chascarillos: "Los Alterio, todos actores, y los Tejero, banderilleros y golpistas. Un abanico". A lo que Tejero, matiza: "Bueno, este género golpista no es de mi familia".

*Vuelve a ver Lo de Évole: Fernando Tejero en atresplayer.com

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