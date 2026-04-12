"El personaje de Paco León en 'Aída' era para mí": Fernando Tejero desvela por primera vez la oferta que le hizo Telecinco

Tras su éxito en una de las series más emblemáticas de Antena 3, las ofertas -de todo tipo- comenzaron a lloverle a Fernando Tejero a sus 38 años por primera vez en la vida.

Tras encontrar por fin, a falta de plató, un lugar en el que grabar la entrevista en la casa de Carmen, una vecina de 85 años que bien podría haberse montado un 'radiopatio' con Concha, Vicenta y Marisa, Fernando Tejero y Jordi Évole recuerdan los inicios como actor de una de las caras más reconocibles de este, nuestro país.

Fue en 2003 cuando Fernando Tejero ganó un Goya con 'Días de fútbol' y se catapultó a la fama con la ya mítica serie 'Aquí no hay quien viva', que tuvo un éxito completamente inesperado y no solo durante su emisión, sino también décadas más tarde.

El 'boom' le llegó con 38 años. Y sí, de su mano también lo hicieron las "cosas muy locas" a las que se refiere Évole. "Como grabar un disco, por ejemplo", recuerda el actor. A él le gustaba mucho cantar cuando era pequeño. De hecho, llegó a dudar de a qué dedicarse, si a la actuación o a la música.

"Yo no sé si por edad tú te acordarás, pero había un programa que se llamaba 'Gente Joven' y yo fui a hacer las pruebas con mi hermana. Cantaba 'Soy un corazón tendido al sol', de Víctor Manuel", cuenta. A Jordi solo le hace falta escuchar el título para ponerse a canturrear y Fernando recuerda una estrofa que habla de "los amigos de verdad".

"Sé quienes son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti", cantan a dúo.

A Évole se le pone la piel de gallina. "Es un temazo", afirma.

También le ofrecieron "otras locuras" de las que no se acuerda... y una que recuerda especialmente. "A mí, Telecinco me ofreció un cheque en blanco para que me fuera de Antena 3 a Telecinco, solo", sin el resto del elenco de la serie, confiesa, para después dar una exclusiva. "El personaje de Paco León en 'Aída' era para mí, y esto es la primera vez que lo digo. El Luisma era para mí", desvela.

No aceptó porque no quiso enemistarse con Antena 3 y porque, afirma, es "generoso" con la gente que le da una oportunidad. "Hostia, 'el' Luisma", comenta Évole, todavía flipando.

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