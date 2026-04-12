El chiste de Jordi Évole cuando Fernando Tejero le habla de Imanol Arias: "Es un tipo que no defrauda"

Alberto San Juan fue quien descubrió a Fernando Tejero y lo fichó para 'El Animalario'. El actor y dramaturgo habla maravillas de él en un libro y también ha recibido elogios de Imanol Arias. Jordi Évole no puede evitar hacer el chiste.

¿Qué fue lo que vio Alberto San Juan en Fernando Tejero para considerarlo en sus inicios un actor tan especial y ficharlo para 'El Animalario'? Es la pregunta que le hace Jordi Évole a su protagonista de hoy de Lo de Évole, que afirma que el dramaturgo no se lo ha dicho en persona, pero sí que lo ha desvelado en un libro.

"Decía que me consideraba único, que tenía una forma de hacer, que no se parecía a casi nadie y que le recordaba a los actores del hambre, a los actores de los que yo decía que eran referentes para mí", afirma.

Jordi no puede estar más de acuerdo con esta descripción: "A mí me parece que tienes un algo actuando que dices: 'Tío, ¿cómo ha tenido este giro este tío ahora? Eso no está en un guion'".

"A mí, Imanol Arias me dijo hace mucho tiempo que no iba a parar nunca de trabajar. 'Pero yo creo que vas a durar toda la vida porque eres muy genuino, eres muy especial, no hay otro como tú'", dice rememorando sus palabras, que le llenaron de orgullo y más por venir de quien vienen, un grande de la profesión.

"Aparte... Imanol es un tipo que no defrauda". Fernando tarda un rato en coger el chiste que acaba de soltar Jordi sobre la relación del actor con Hacienda... pero cuando lo hace, no puede evitar reírse.

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