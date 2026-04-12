Malena Alterio cuenta cuándo conoció a Fernando Tejero... mucho antes de 'Aquí no hay quien viva': "Somos pareja artística"

Malena Alterio y Fernando Tejero son mucho más que Belén y Emilio, los míticos personajes que encarnaron en 'Aquí no hay quien viva'. Su relación va mucho más allá de la pequeña pantalla y por ello, la actriz no duda en sorprender a su amigo del alma... aunque Jordi Évole acabe por los suelos.

La entrevista de Jordi Évole a Fernando Tejero en Lo de Évole vuelve a cambiar de escenario gracias a otro vecino anónimo. Esta vez es Gonzalo quien les presta su casa en Madrid, -a cambio de ayuda para bajar un sofá por las escaleras- convirtiendo su salón en un improvisado plató donde el actor repasa una vida marcada por contrastes: del humor más popular a experiencias personales profundamente duras.

Allí (y en otras casas anteriores), lejos de focos tradicionales, Tejero ha reconstruido su trayectoria. Desde sus inicios hasta el fenómeno televisivo que supuso interpretar a Emilio en 'Aquí no hay quien viva', uno de los personajes más icónicos de la comedia española. Un éxito que, como ya ha dejado claro durante la entrevista, convivía con una vida privada mucho más compleja de lo que el público imaginaba.

La conversación no esquiva los momentos difíciles. El actor ya ha hablado de su infancia, de la sensación de desarraigo, del acoso y del abuso sexual que sufrió en su juventud, así como de su exposición pública y sus posicionamientos políticos. Un relato que lo dibuja más allá del personaje que le hizo famoso y que conecta con esa idea que en su día le trasladó Joaquín Sabina sobre haber "dignificado el apellido".

Pero en pleno momento de introspección, la escena da un giro inesperado. Un ruido de taladro irrumpe en la grabación, obligando a interrumpir la entrevista. Sin pensárselo demasiado, Évole y Tejero salen al rellano para averiguar de dónde procede el estruendo.

La sorpresa llega al abrir la puerta del piso vecino. Allí aparece Malena Alterio, compañera de reparto de Tejero en la mítica serie y, según él mismo, "amiga del alma". La actriz, completamente metida en el juego, justifica el ruido: "Os digo que no me aguantáis nada. De verdad, que estoy colgando aquí un cuadro. Es que... ¡jolines!".

La escena adquiere un tono aún más cómico cuando, sin salir del personaje, añade una reivindicación muy actual: "Es que me he comprado una casa aquí. Mira que está difícil. En Madrid y en España". Un guiño que conecta con uno de los temas del programa: la dificultad de acceder a la vivienda.

El reencuentro entre ambos actores es inmediato. Besos, abrazos y complicidad mientras recuerdan su vínculo profesional y personal. Sin embargo, en paralelo, ocurre algo inesperado: Évole cae al suelo en pleno pasillo, víctima de un ataque de cataplexia provocado por la mezcla de sorpresa, risa y emoción.

"Qué hija de puta", acierta a decir desde el suelo mientras el equipo intenta ayudarle. Alterio, sin perder el humor, le resta importancia: "No es para tanto, Jordi". Él mismo trata de explicarlo: "Es que ha sido la sorpresa, yo tampoco lo sabía".

Más allá del momento cómico, el programa aprovecha para profundizar en la relación entre ambos actores. "Es una de mis mejores amigas y yo la necesito aunque estemos sin vernos mucho tiempo", confiesa Tejero. Alterio coincide en esa idea de vínculo duradero: "Es esa sensación de amigos que a lo mejor no se hablan todos los días, pero sé que cualquier día lo llamo y está".

Su historia en común se remonta a mucho antes de 'Aquí no hay quien viva'. Se conocieron en la escuela de interpretación, coincidieron después en el teatro y también en el cine con 'Torremolinos 73'. "Y después volvimos a hacer teatro y películas”, resume ella.

Ya recuperado, Évole no pierde la oportunidad de cerrar la escena con humor, tirando de contraste entre apellidos: "Los Alterio, todos actores, y los Tejero, banderilleros y golpistas. Un abanico". Tejero responde rápido, marcando distancias: "Bueno, este género golpista no es de mi familia".

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