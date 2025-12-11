Deportar a los menores migrantes y crear guetos fuera de las ciudades: las iniciativas racistas de Vox en la Generalitat

Los detalles La formación de ultraderecha quiere expulsar a los que no acepten la cultura española y obligar a los menores que se queden a recibir cursos de formación.

Vox ha sacado su ideario en la Comunidad Valenciana. Ha sacado sus tesis. Sus teorías. Sus planteamientos. Lo ha hecho con una proposición no de ley, con una propuesta racista en la que se recoge, entre otras cosas, la deportación de los menores migrantes no acompañados que no asuman la cultura.

Así lo ha hecho el grupo de ultraderecha. Así lo ha hecho en Les Corts, unas en las que Juanfran Pérez Llorca es president gracias a sus votos, y en las que su antecesor, Carlos Mazón, ya cedió en bastantes materias a los postulados de la formación de Santiago Abascal.

En el documento que han presentado, además de la deportación de los menores migrantes no acompañados, se recoge que los que se queden en España y bajo la tutela de la Generalitat tengan que recibir cursos de formación, además de estar obligados a aprender el idioma.

Y hay más, porque Vox ha propuesto crear guetos llevando los centros de menores fuera de los núcleos urbanos, lejos de la ciudades. Según Vox, esta medida es para evitar los problemas de convivencia.

Además, quieren que se publiquen encuestas y estadísticas de manera periódica en las que se relacionen datos de migración no regulada con la delincuencia.

También hay medidas para los empresarios. Para unos empresarios a los que se bonificará en caso de que contrate a españoles. Si lo hacen recibirán bonificaciones fiscales, mientras que los trabajadores y trabajadoras tendrán prioridad para acceder a los servicios públicos, como la sanidad.

Con sus 13 diputados, sumados a los 40 del PP, Vox invistió president al 'popular' Pérez Llorca a finales de noviembre. José María Llanos, portavoz de la formación de Abascal en Les Corts, agradeció a Pérez Llorca haberse "comprometido" con las exigencias de su partido contra "la inmigración ilegal" y el Pacto Verde Europeo.

En la misma línea se expresó Santiago Abascal, que valoró positivamente el discurso de Llorca desde el Congreso. En sus palabras, afirmó que le "había gustado" lo que escuchó del president al mostrar su oposición a las políticas climáticas y a la migración ilegal.

No ha sido hasta su último turno de réplica cuando el síndic de Vox, José María Llanos, confirmó el apoyo de su grupo parlamentario a la investidura de Llorca. "Vox lo tiene claro. Vox está preparado, está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura", manifestó.

Anteriormente, Mazón ya se plegó a las demandas de Vox aceptando propuestas como la que busca fomentar la caza como una actividad extraescolar más, impartiendo charlas en centros educativos, campamentos o talleres didácticos.

