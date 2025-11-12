Nogueras carga contra Sánchez y sentencia que "su relación se acabó": "Usted perdió las elecciones y es presidente gracias a Junts"

¿Qué ha dicho?La portavoz de Junts ha pedido al presidente del Gobierno que "suba el volumen del pinganillo" antes de llamarle "irresponsable", "cínico" e "hipócrita". "Solo tenían que hacer una cosa: cumplir con Cataluña y con los catalanes. No han cumplido", ha asegurado Nogueras.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha expresado en el Congreso de los Diputados la ruptura definitiva con el Gobierno de España, criticando duramente a Pedro Sánchez. Nogueras ha calificado al presidente de "irresponsable", "cínico" e "hipócrita" por no cumplir con los acuerdos establecidos. En su intervención, ha instado a Sánchez a materializar los acuerdos y alejarse de lo que llama "acuerdos espirituales". La portavoz ha afirmado que la relación entre Junts y el Gobierno "se acabó" debido a los incumplimientos hacia los catalanes. Nogueras también ha criticado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, llamándolo "el portavoz del PSOE", y ha recordado a Sánchez que es presidente gracias a los votos de Junts.

"Usted no tiene palabra. Solo le interesa el poder y solo se alía con quien le conviene para mantenerlo", ha espetado Nogueras a Sánchez, que apela a la "materialización" de los acuerdos y pide alejarse de lo que llama "acuerdos espirituales". Para la portavoz de Junts, la intervención del presidente del Gobierno en la Cámara Baja no hace más que "darles la razón" a la formación catalana con su decisión de romper lazos con el PSOE.

"Suba el volumen del pinganillo y escúcheme", ha dicho Nogueras a Sánchez, un mensaje parecido al que Zohran Mamdani, recién elegido alcalde de Nueva York, mandó a Donald Trump tras su victoria la pasada semana, cuando le instó a "subir el volumen" de su televisión para escuchar lo que tenía que decirle. Nogueras ha asegurado a Sánchez que su relación "se acabó" porque desde el Gobierno, asegura, "incumplen con los catalanes".

Para Nogueras, en el Gobierno están siendo "unos irresponsables" y sus "incumplimientos" en los acuerdos les llevan a "romper". "Se han quedado sin una mayoría y han dejado la legislatura bloqueada", recalca. En su intervención, Nogueras también ha cargado contra el portavoz de ERC, un Gabriel Rufián al que ha llamado "el portavoz del PSOE".

"Esto estaba acordado y solo dependía de ustedes", ha repetido en varias ocasiones al referirse a varias cuestiones como cajeros automáticos o trenes. Uno de los mensajes más duros ha llegado al final de su intervención, cuando Nogueras ha recordado a Sánchez que "perdió las elecciones y es presidente gracias a los votos de Junts".

