Junts rompe con Sánchez

Nogueras carga contra Sánchez y sentencia que "su relación se acabó": "Usted perdió las elecciones y es presidente gracias a Junts"

¿Qué ha dicho?La portavoz de Junts ha pedido al presidente del Gobierno que "suba el volumen del pinganillo" antes de llamarle "irresponsable", "cínico" e "hipócrita". "Solo tenían que hacer una cosa: cumplir con Cataluña y con los catalanes. No han cumplido", ha asegurado Nogueras.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante el pleno en el CongresoLa portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante el pleno en el CongresoEuropa Press
Miriam Nogueras ha escenificado en el Congreso de los Diputados la ruptura total que Junts ha establecido con el Gobierno de España. La portavoz de Junts ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez, ha quien ha llamado "irresponsable", "cínico" e "hipócrita" dentro de una intervención llena de reproches por "no cumplir" con los acuerdos que tenían en su agenda.

"Usted no tiene palabra. Solo le interesa el poder y solo se alía con quien le conviene para mantenerlo", ha espetado Nogueras a Sánchez, que apela a la "materialización" de los acuerdos y pide alejarse de lo que llama "acuerdos espirituales". Para la portavoz de Junts, la intervención del presidente del Gobierno en la Cámara Baja no hace más que "darles la razón" a la formación catalana con su decisión de romper lazos con el PSOE.

"Suba el volumen del pinganillo y escúcheme", ha dicho Nogueras a Sánchez, un mensaje parecido al que Zohran Mamdani, recién elegido alcalde de Nueva York, mandó a Donald Trump tras su victoria la pasada semana, cuando le instó a "subir el volumen" de su televisión para escuchar lo que tenía que decirle. Nogueras ha asegurado a Sánchez que su relación "se acabó" porque desde el Gobierno, asegura, "incumplen con los catalanes".

Para Nogueras, en el Gobierno están siendo "unos irresponsables" y sus "incumplimientos" en los acuerdos les llevan a "romper". "Se han quedado sin una mayoría y han dejado la legislatura bloqueada", recalca. En su intervención, Nogueras también ha cargado contra el portavoz de ERC, un Gabriel Rufián al que ha llamado "el portavoz del PSOE".

"Esto estaba acordado y solo dependía de ustedes", ha repetido en varias ocasiones al referirse a varias cuestiones como cajeros automáticos o trenes. Uno de los mensajes más duros ha llegado al final de su intervención, cuando Nogueras ha recordado a Sánchez que "perdió las elecciones y es presidente gracias a los votos de Junts".

