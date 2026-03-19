La AIE eleva a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas

Sí, pero Desde el organismo advierten que "el factor más importante para garantizar el retorno a flujos estables es la reanudación del tránsito regular de buques a través del estrecho de Ormuz".

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha comenzado a liberar al mercado "los volúmenes iniciales" de sus reservas estratégicas de crudo, incrementando la cifra de 400 a 426 millones de barriles. Esta acción responde a la interrupción del suministro provocada por la guerra en Oriente Medio, la mayor en la historia del mercado petrolero, superando la crisis de 1973. La AIE destaca que la reanudación del tránsito regular de buques por el estrecho de Ormuz es crucial para estabilizar los flujos. De los 426 millones de barriles, 280 millones son reservas gubernamentales, 119 millones son de la industria y 27 millones provienen de un aumento de producción. Estados Unidos lidera la contribución con 172,2 millones de barriles, seguido por Japón, Canadá, Corea del Sur y Alemania. Otros países como Francia, Reino Unido, España e Italia también participan en esta liberación.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado este jueves haber empezado a sacar al mercado "los volúmenes iniciales" de las reservas estratégicas de crudo, que han sido revistas ligeramente al alza de los 400 iniciales a los 426 millones de barriles. Un aumento del que ya se hablaba este lunes, cuando el organismo aseguró estar dispuesto a liber más petróleo.

En cuanto a los detalles, la AIE explica en un comunicado recogido por la agencia EFE que "la liberación global de existencias de emergencia consistirá mayoritariamente en petróleo crudo, mientras que en Europa las contribuciones adoptarán principalmente la forma de productos petrolíferos refinados".

Asimismo, el organismo con sede en París advirtió de que "la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo", con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973. Todo, después de que el régimen iraní bloqueara el paso a según que buques por el estrecho de Ormuz. Un enclave que se ha vuelto crucial en este conflicto iniciado por Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Según la AIE, "esta acción colectiva de la AIE -con diferencia la mayor de la historia- proporciona un colchón significativo y necesario", sin embargo, "el factor más importante para garantizar el retorno a flujos estables es la reanudación del tránsito regular de buques a través del estrecho de Ormuz".

¿Cuánto contribuyen los países a la liberación?

De los 426 millones de barriles previstos por el conjunto de la AIE, 280 millones corresponden a reservas directamente controladas por los gobiernos, 119 millones a reservas obligatorias de la industria y 27 millones por un incremento de la producción (Canadá y México).

EEUU es, con mucha diferencia, el primer país por su contribución con 172,2 millones de barriles, todos ellos en manos directamente del gobierno y todos ellos de crudo. A continuación, vienen las aportaciones de Japón, con 79,8 millones de barriles (54 millones de crudo y 25,8 millones de derivados); Canadá, con 23,6 millones de barriles (que en su caso corresponden íntegramente a un aumento de la producción de crudo); 22,5 millones de Corea del Sur, y Alemania con 19,5 millones de barriles.

Tras todos ellos, estaría la contribución de Francia con 14,6 millones de barriles; Reino Unido con 14 millones (4,3 millones de crudo y 9,7 millones de derivados); España, con 11,6 millones (todos ellos de derivados), e Italia, con 10 millones (todos ellos también de derivados).

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