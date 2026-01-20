Qué pasó en Adamuz y cómo se investiga: la Guardia Civil recaba cajas negras, cámaras y sistemas de seguridad como testigos silenciosos

¿Por qué es importante? Cada dato técnico cuenta para reconstruir el accidente en Adamuz (Córdoba), desde la longitud, peso y capacidad de los trenes hasta la velocidad a la que circulaban, la activación de frenos y sistemas de emergencia, pasando por las cajas negras y cámaras de vigilancia de ambos convoyes.

Este domingo, un accidente ferroviario estremeció España: un tren Iryo y un Alvia chocaron en Adamuz (Córdoba), dejando víctimas y heridos. Ahora, la investigación de la Guardia Civil se centra en reconstruir minuto a minuto lo ocurrido. Y para ello, todo —los trenes, el terreno y las personas que vivieron el accidente— es clave.

Las cajas negras, los testigos técnicos

El corazón de la investigación son las cajas negras, llamadas técnicamente registradores jurídicos de datos. Estos dispositivos son como el "testigo técnico" de cada tren. Registran información vital:

Velocidad del tren en cada instante.

en cada instante. Si se activaron frenos o sistemas de emergencia y en qué momento.

y en qué momento. Comunicaciones con la central y superiores.

Si el maquinista detectó alguna anomalía antes del accidente.

En este caso, tanto el Iryo 6189 como el Alvia tienen cajas negras, obligatorias en todos los trenes desde el accidente de Angrois, que permitirán a los investigadores reconstruir cómo ocurrió la tragedia.

Más elementos técnicos: cámaras y sensores

Pero las cajas negras no son todo. Los trenes modernos están equipados con otros sistemas que aportan información:

Cámaras interiores , para vigilar la seguridad de los pasajeros.

, para vigilar la seguridad de los pasajeros. Cámaras frontales en la cabina , que graban lo que ve el maquinista y la vía por delante.

, que graban lo que ve el maquinista y la vía por delante. Cámaras externas, si existen en la zona del accidente, en la vía o en estaciones cercanas.

Estos registros, combinados con la inspección ocular del terreno, permitirán a la Guardia Civil entender el accidente desde todos los ángulos.

Testigos humanos: la otra pieza del puzzle

No menos importantes son los testigos humanos. El maquinista que sobrevivió del tren Iryo podrá explicar si detectó algo extraño y cómo reaccionó. Además, los pasajeros y vecinos que presenciaron el accidente podrán aportar detalles sobre qué vieron, qué escucharon y en qué momento se dieron cuenta de que algo iba mal.

Lamentablemente, el joven maquinista del Alvia, de 27 años, falleció, por lo que su experiencia solo podrá reconstruirse a través de la información técnica y los testimonios de terceros.

Los trenes implicados: un vistazo técnico

Iryo 6189 (Frecciarossa ETR 1000)

Capacidad: hasta 460 pasajeros.

hasta 460 pasajeros. Vagones: ocho.

ocho. Longitud: 200 metros.

200 metros. Peso: 500 toneladas.

500 toneladas. Velocidad máxima: 400 km/h (en España limitada a 300 km/h).

400 km/h (en España limitada a 300 km/h). Velocidad en el accidente: 210 km/h.

210 km/h. Motores: 16, distribuidos en todos los vagones.

16, distribuidos en todos los vagones. Otras características: tren muy fiable, puede circular por todas las redes europeas de alta velocidad, cámaras interiores y frontales, pasó su última revisión el 15 de enero.

Alvia (Serie 120)

Capacidad: hasta 237 pasajeros.

hasta 237 pasajeros. Vagones: cuatro.

cuatro. Longitud: 100 metros.

100 metros. Peso: 225 toneladas.

225 toneladas. Velocidad máxima: 220 km/h en vía ibérica, 250 km/h en vía internacional.

220 km/h en vía ibérica, 250 km/h en vía internacional. Otras características: adapta automáticamente el ancho de vía en tres segundos, diseñado para recorridos de media y larga distancia, circula desde 2006 bajo la denominación Alvia.

Reconstruir la tragedia

Con cajas negras, cámaras, inspección ocular y testimonios, la Guardia Civil elaborará un informe completo que será remitido a la jueza encargada del caso. El proceso se anticipa largo y complejo, y cada detalle técnico y humano será clave para entender por qué ocurrió el accidente y para determinar responsabilidades.

Este accidente recuerda que, aunque los trenes sean modernos y seguros, como el Iryo o el Alvia, la investigación minuciosa es lo que permite descubrir la verdad y evitar que tragedias como esta se repitan.

