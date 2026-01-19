Hablan varios testigos del accidente de Adamuz (Córdoba): "Las imágenes son devastadoras, estamos en shock, no sé cómo pasa esto"

Varios testigos cuentan en este vídeo lo que se vivió durante el trágico accidente de tren ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de al menos 39 personas.

Apenas pasan las 10:00 horas de este lunes, 19 de enero, y las víctimas del fatídico accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba) se elevan ya a 39, esperando, por desgracia, que no sea la cifra definitiva.

La tarde de este domingo, un tren de alta velocidad, Iryo, descarrilaba invadiendo la vía contraria donde, en ese momento, estaba circulando un Alvia, con destino a Huelva, con 184 personas a bordo. Tras la colisión, los dos primeros coches del Alvia, con 53 personas a bordo, "han salido despedidos", cayendo por un terraplén de unos cuatro metros.

Escasas horas después de este accidente el primero ocurrido en España en alta velocidad varios testimonios en 'shock' confesaban lo ocurrido ante las cámaras de televisión presentes en el terreno: "Las imágenes son devastadoras, no sé cómo pasa esto. Lo he pasado muy mal", lamentaba un viajero visiblemente conmocionado. "Niños, mujeres embarazadas, mayores, menores.. Hay de todo", añadía con lágrima en los ojos.

"Notamos un frenazo fuerte y en décimas de segundo notamos otro que fue el importante el que hizo que el tren descarrilase... Muchas personas por el vagón, maletas por el suelo, las luces se encendían y se apagaban...", cuenta otro pasajero. "El shock ha sido muy grande, la verdad", confesaba otra viajera todos visiblemente conmocionados por la tragedia que se avecinaba. En este vídeo podemos escuchar estas palabras.

