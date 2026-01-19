El maquinista de 27 años del Alvia, entre los fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz

¿Por qué es importante? Hay confirmados 40 fallecidos, pero no se descarta que con el paso de las horas y del trabajo de los servicios de emergencia aparezcan más cadáveres.

Un trágico accidente ferroviario en Adamuz ha dejado un saldo devastador, con la mayoría de las víctimas siendo pasajeros del tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva. Entre los fallecidos se encuentra el maquinista del tren, de 27 años. Una niña de seis años sobrevivió, aunque perdió a toda su familia en el incidente. Los vecinos de Punta Umbría, Huelva, están conmocionados por la noticia. El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial. Hasta ahora, se han confirmado 40 muertos, pero el número podría aumentar. La identificación de las víctimas será un proceso complicado y prolongado debido a la magnitud de la tragedia.

Es un día de mucho dolor. La mayoría de los fallecidos en el accidente que ha involucrado a dos trenes en Adamuz eran viajeros del tren Alvia, el que iba de Madrid destino a Huelva. Su maquinista también ha muerto.

Varios pasajeros vieron como la pequeña de seis años caminaba sola, por las vías del tren: no encontraba a su familia. "Está bien, le han dado unos puntos en la cabeza pero la niña salió por sus propios medios y la llevó un hombre al hospital", ha explicado su tío, Juan Barroso.

Un agente de la guardia civil la acompañaba en todo momento. Mientras, su tío buscaba desesperado al resto de la familia Álvarez recorriendo todos los hospitales de Córdoba y Jaén. Viajaban cinco en el tren: la madre, el padre, el hermano y un primo. Pero con el paso de las horas se ha confirmado el peor de los finales, solo se ha salvado la niña, que ya descansa con su abuela.

Hoy sus vecinos y familiares de Punta Umbría, Huelva, reciben consternados la noticia. "Desde anoche sin dormir, lo estamos pasando mal. Esperaba que pudieran ser de los muertos que estaban dentro claro. Fueron a ver el partido del Real Madrid", ha dicho su prima, Fali, rota por el dolor.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. El maquinista del tren Alvia, de 27 años, es uno de los primeros que ha fallecido en la tragedia. "Un compañero nuestro es uno de los fallecidos", confirmaba Pedro Gómez, secretario ferroviario de UTG Andalucía. El periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss viajaban de Madrid a Huelva, tampoco han sobrevivido.

Por ahora hay confirmados 40 fallecidos, pero no se descarta que con el paso de las horas y del trabajo de los servicios de emergencia aparezcan más cadáveres. La identificación de los cuerpos, aseguran, será complicada y lenta debido a las dimensiones de la tragedia. "Poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias. Están ubicadas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Sevilla, Málaga y en la zona de Madrid", ha explicado la Guardia Civil. Ahora los cuerpos están siendo trasladados en estos camiones isotérmicos al instituto de medicina legal de Córdoba.

