Adif confirma a laSexta que el punto donde se produjo el descarrilamiento tenía partes del tramo original de 1992

El Partido Popular ha exigido la dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes, por presuntamente mentir sobre el estado de la vía donde descarriló un tren en Adamuz, causando 45 muertes. Según el PP, el tramo era antiguo, contradiciendo a Puente, quien afirmó que el carril era nuevo e instalado en 2025. Puente respondió en redes sociales calificando las acusaciones de "bulo" y presentó evidencia del carril nuevo. Sin embargo, Adif confirmó a laSexta que el tramo accidentado contenía partes del trayecto original de 1992. La empresa Arcelor Mittal defendió la calidad de sus materiales y pidió confianza en la investigación. El diario 'El Mundo' sugirió que Puente solo mostró documentación del tramo nuevo, ignorando el antiguo.

Adif confirma a laSexta que el punto donde se produjo el descarrilamiento de Adamuz el pasado domingo y que ha dejado 45 muertos tenía partes del tramo original de 1992. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aludía este domingo en sus explicaciones y con fotografías a un tramo instalado en 2025, pero además laSexta ha confirmado a través de Adif que en esas imágenes se puede observar un tramo inaugurado en el año 1992 como confirmábamos este sábado en la información avanzada por laSexta Xplica.

Unas imágenes que muestran el tramo renovado, pero que también confirman que existían zonas del tramo original. Y que demuestran que el tramo accidentado, y en el que se centra la investigación, es en el que conectan estas dos vías.

La información llega después de una jornada donde se han sucedido las informaciones sobre la fatídica vía donde se produjo el accidente. El Partido Popular pedía la dimisión inmediata de Puente acusándoles de mentir sobre la renovación de la misma y el ministro no dudaba en salir al paso con explicaciones, imágenes e incluso una factura. El ministro de Transportes se ha defendido y afirma que el carril era nuevo, concretamente instalado en 2025.

Pero Tellado, secretario general de los 'populares', ha sido contundente respecto a la información de que el punto de la vía donde descarriló el Iryo era antiguo frente a un Puente que siempre había reiterado que era un tramo renovado. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de engañar a todo el país y el ministro Puente ha sido el portavoz de la mentira. Ambos llevan una semana mintiendo. Sánchez por omisión y Puente por acción", sostenía en una rueda de prensa improvisada.

"Es miserable e inadmisible"

"Es miserable e inadmisible. Por ello, hoy desde el PP exigimos la dimisión inmediata del ministro porque mentir con ese desahogo en mitad de una tragedia y mentir cuando se realizaban labores de reconocimiento de fallecidos le invalida a continuar frente a este Ministerio un minuto más", espetaba el 'popular'.

La respuesta del ministro de Transportes ha tardado menos de dos horas en llegar. Ha utilizado su cuenta de X para aseverar que las informaciones sobre la antigüedad de la vía son un "bulo como una catedral". "De nuevo un bulo como una catedral y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101", ha comunicado.

Asimismo, ha acompañado su publicación con "fotos y nota de envío del mismo": "Fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025". "Esta soldadura que unía el carril, no puedo garantizar si es el de 1992 o de renovaciones posteriores. Sí es cierto que une el carril preexistente con el nuevo", decía en la rueda de prensa de este viernes el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

Una investigación independiente

Por su parte, la empresa fabricante de los carriles, Arcelor Mittal, también se ha pronunciado este domingo a través de un comunicado en el que ha defendido la calidad de sus materiales y ha pedido confianza en la investigación independiente. "Todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad", han señalado. "Es fundamental que se permita que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones", han concluido.

Por su parte, para el diario 'El Mundo', que también lanzó las informaciones sobre la antigüedad de algunos tramos de la vía, la última información aportada esta tarde por Puente está "sesgada". Según este periódico, lo que hace el ministro para tratar de desmontar lo que él llama un bulo es ofrecer solo la documentación de la vía nueva, pero no de la vieja.

Para justificarlo, el citado medio ha publicado una foto que estaría tomada este sábado y en el que se ve parte de la vía por la que circulaba el Iryo con 'ENSIDESA 89 grabado', lo que indicaría el año de fabricación de ese tramo.

