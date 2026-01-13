El lujo, la fama y ahora la polémica internacional: Julio Iglesias denunciado por agresión sexual y trata de personas

El contexto Dos extrabajadoras aseguran que eran obligadas a cumplir los deseos sexuales de Julio Iglesias en sus mansiones del Caribe, mientras su entorno lo protegía y facilitaba los abusos; un escándalo que ya ocupa portadas y medios de todo el mundo.

El mito de Julio Iglesias se derrumba. Dos extrabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas denuncian que presuntamente fueron sometidas a un régimen de acoso sexual, humillación y explotación laboral, que ellas describen como casi esclavitud.

La más joven tenía apenas 22 años, y aseguran que durante noches enteras eran obligadas a mantener relaciones sexuales con el cantante, entonces de 77 años, mientras su entorno lo permitía y facilitaba. "Me sentía como un objeto, como una esclava. Me usaba casi todas las noches", relata Rebeca (nombre ficticio), una de las víctimas.

Lo que hasta ahora parecía la vida de lujo y poder de un artista legendario, con mansiones, islas privadas y fortunas millonarias, se revela como un sistema de presunto abuso y maltrato organizado dentro de sus propias casas.

Noches de terror y abuso sexual

Según los relatos de las víctimas, Iglesias las llamaba a su habitación al acabar la jornada laboral y las obligaba a realizar prácticas sexuales para "aliviar su dolor ciático". Rebeca describe situaciones extremadamente humillantes y violentas, incluyendo penetraciones forzadas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

Laura (nombre ficticio), otra extrabajadora, confirma que estos abusos eran habituales y recuerda conversaciones con el cantante en las que presuntamente normalizaba sus acciones frente al personal: "Anoche no dormí nada porque el calambre no me dejó, la pobre Rebeca y la encargada no durmieron nada, y Rebeca estuvo toda la noche… pero no pude pegar ojo en toda la noche", contaba Iglesias, según Laura.

El entorno que facilitaba los abusos

Las víctimas aseguran que las jefas de las mansiones supervisaban y facilitaban los abusos. Contrataban a trabajadoras jóvenes, las sometían a exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, y algunas incluso las agarraban o mordían para obligarlas a cumplir con Iglesias. "Me mordieron las piernas para que no me apartara de él", asegura una de las denunciantes.

Además, informes médicos consultados por elDiario.es documentan lesiones derivadas de estas agresiones. Aunque una de las responsables de las casas calificó los hechos de "patrañas", varios empleados confirman que el maltrato se normalizaba en esas mansiones.

Poder, fortuna e impunidad

Julio Iglesias no es un cantante cualquiera. Es el español más rico y uno de los más poderosos del mundo, con una fortuna de 700 millones de euros, mansiones en Bahamas, República Dominicana, Florida, Marbella y Galicia, y hoteles, bodegas y empresas que siguen generando ingresos cinco años después de su retirada de los escenarios.

Su influencia trasciende la música: ha estado en la Casa Blanca con varios presidentes de Estados Unidos, ha actuado como embajador cultural y ha mantenido relaciones políticas con líderes del PP, como José María Aznar, y figuras internacionales como Bill Clinton y Donald Trump.

Investigación en España

El 5 de enero se presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia que podría implicar a Iglesias en delitos de:

Trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre

Acoso y agresión sexual

Lesiones

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Las denunciantes cuentan con el respaldo de una organización internacional especializada en la defensa jurídica de los derechos de las mujeres, que actúa en América Latina, el Caribe, África y Europa. La Audiencia Nacional podría abrir investigación aunque los hechos ocurrieran en Bahamas y República Dominicana, por tratarse de un ciudadano español.

Repercusiones internacionales

El caso ya es un escándalo global. Medios como 'The Guardian' y 'The Times' hablan de la "casa de los horrores" de Iglesias, mientras que en Argentina 'Clarín' informa sobre presuntas agresiones sexuales y acoso en sus mansiones del Caribe.

Julio Iglesias, uno de los españoles más conocidos y poderosos, enfrenta ahora una investigación que amenaza su legado y su imagen internacional. Lo que antes era admiración por su carrera musical y su influencia global, hoy se enfrenta a vergüenza pública y posibles consecuencias judiciales.

