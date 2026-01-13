La Fiscalía analiza ya una denuncia de dos mujeres contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos

Entre líneas Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es' explica en Al Rojo Vivo que la nacionalidad española de Iglesias permite que sea denunciado en España, aunque las conductas que se le atribuyen sucedieran en terceros países.

Dos mujeres han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Julio Iglesias por trata de seres humanos y agresión sexual, según avanza 'elDiario.es' y han confirmado fuentes fiscales a laSexta. La denuncia haría referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre" junto con "varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual", así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores "por la imposición de condiciones laborales abusivas".

Según el citado medio, la denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. Fuentes fiscales a laSexta detallan que la denuncia contra Julio Iglesias fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en fecha 5 de enero de 2026. Se han incoado diligencias de investigación penal preprocesales, que tienen carácter reservado. Los hechos podrían ser investigados en la Audiencia Nacional al tratarse de supuestos delitos cometidos por un español en el extranjero y siempre que no se abra una investigación en el país en el que se habrían producido, en este caso, República Dominicana

La denuncia la han cursado dos extrabajadoras del cantante con el apoyo de la organización internacional Women's Link Worldwide. En declaraciones a 'elDiario.es', Rebeca (nombre ficticio) afirma que su denuncia busca "que todo lo que hacía él allí no quede impune", pero también persigue "que no siga haciendo lo que hace, que sepa que tiene una consecuencia".

Por su parte, Laura (nombre ficticio) quiere que su denuncia sirva para enviar un mensaje "a todas las víctimas de esta persona para que hablen y crean en la justicia, que entiendan que no fue algo que les pasó solo a ellas". "Quiero que ese sea el impacto, que mi voz les dé fuerza y hablen, y entre todas logremos hacer justicia. No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico psicológico, y sexual", afirma.

Una investigación de tres años que revela acusaciones de abusos sexuales y laborales contra Julio Iglesias

En la investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, las mujeres cuentan el ambiente de control, acoso y terror que imperaban en estas mansiones por parte del cantante. Una de las empleadas cuenta que fue presionada para mantener encuentros sexuales sin consentimiento con Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallan que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", asegura una de las denunciantes al citado medio en una entrevista. Los encuentros, añaden, se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

La otra mujer entrevistada afirma que Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad. "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones", detalla, un episodio que también se repetiría en la piscina de la villa que tiene el cantante en Punta Cana.

Los hechos que relatan Rebeca y Laura ocurrieron en las residencias del artista en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según defienden.

Ni Julio Iglesias ni su abogado han aportado hasta el momento ningún comentario a las preguntas de 'elDiario.es' y Univision Noticias.

Iglesias, "una persona muy controladora"

La encargada responsable de la selección de empleadas se encargó también de gestionar la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, análisis que tuvieron lugar en junio de 2021, como confirma la documentación a la que ha tenido acceso 'elDiario.es'. Según una de las mujeres, la encargada favorecía y participaba en las solicitudes sexuales que les hacía el artista.

Las trabajadoras detallan el clima en el que ocurrían estas presuntas agresiones, lugares que parecían "una casa de ensueño" y que acababan convirtiéndose en una "casita del terror". En esas mansiones paradisíacas reinaba un ambiente "incómodo" con el que el cantante mantenía a las trabajadoras "en permanente modo alerta" e "irritables"; llegando incluso a "normalizar el maltrato".

"Julio es una persona muy controladora. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", asegura Laura. "Yo no dejaba [el móvil] con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer [revisar el teléfono] y siempre archivaba los chats u ocultaba las fotos, ya que teníamos prohibido tirar fotos en la villa", añade Rebeca.

Al poco tiempo de llegar a ese trabajo, Laura y Rebeca aseguran que eran sometidas a preguntas como "¿te gustan los tríos?" o "¿te has operado los pechos?" por parte de Iglesias, que llegaba a pedir verles los senos o tocándoselos, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela.

"Cuando le digo que no quiero estar con él, comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había cogido cariño, estaba siempre junto con él", afirma una de ellas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.