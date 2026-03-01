Primeras palabras tras su anuncio
Yolanda Díaz asegura que tomó "hace tiempo" la decisión de irse y no se moja sobre el candidato a sucederla: "No voy a hacer lo que han hecho conmigo"
Los detalles La ministra de Trabajo desmiente a quien desde el PP ha querido ver una huida precipitada en su decisión de no volver a ser candidata. Además, ha afirmado que "esté donde esté", va a "hacer lo imposible para que Abascal no gobierne".
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha anunciado que no será candidata para liderar el espacio a la izquierda del PSOE, decisión que asegura tomó hace mucho tiempo. A pesar de las insinuaciones de la oposición, Díaz afirma que no se ha sentido cuestionada y que su decisión es meditada. No se pronuncia sobre su sucesor, aunque expresa cariño por Pablo Bustinduy. Tampoco se posiciona sobre Gabriel Rufián, mostrando respeto hacia él. A pesar de las diferencias, Díaz coincide con otros grupos de izquierda en su oposición al crecimiento de la ultraderecha y promete hacer lo posible para evitar que Abascal gobierne.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha hablado por primera vez tras haber dado un paso atrás y anunciar que no será la candidata a liderar el espacio a la izquierda del PSOE. Díaz ha asegurado que tomó la decisión "hace ya mucho tiempo" y que obedece a motivos "personales y políticos".
De esta forma, ha desmentido lo que se insinúa desde la oposición. "Creo que nuestra amiga Yolanda Díaz ha hecho eso de decir adiós cinco minutos antes de que la echasen por la ventana", declaró el secretario general del PP, Miguel Tellado.
Por su parte, la vicepresidenta segunda ha insistido en que se trata de una decisión meditada y ha asegurado que no se ha sentido cuestionada: "Si quisiera ser candidata (...) me presentaría a unas primarias", ha señalado, aunque ha evitado pronunciarse sobre quién podría sucederla en el hueco que deja en la izquierda.
"Ni de broma; no voy a hacer jamás lo que han hecho conmigo. No voy a decir nada a partir de este momento. Y tengo opinión propia, pero no", ha manifestado la actual líder de Sumar en una entrevista en 'El País', en referencia a la designación pública que en su momento realizó Pablo Iglesias con ella.
No oculta su cariño por Bustinduy
Pese a que Díaz ha preferido no mojarse sobre el candidato a sucederla, tampoco ha ocultado su cariño por Pablo Bustinduy: "Me costó mucho que fuera ministro y lo quiero con locura, pero no voy a decir nada más", ha declrado al respecto.
De esta forma, no hay un posicionamiento concreto sobre nadie, tampoco con Rufián. "No me compete a mí decirlo. Todo el respeto a Rufián y a todas las personas que tengan esa ambición", ha subrayado con una tibieza que coincide con la mostrada por el portavoz de Esquerra al describir su relación con ella. "Todo el mundo sabe lo que le he criticado, , pero lo que tuve que decir se lo dije en activo y sería conveniente ser elegante en su marcha", ha expresado Rufián.
"Haré lo imposible para que Abascal no gobierne"
Sin embargo, a pesar de las posibles diferencias, hay algo en lo que coinciden todos los grupos de izquierdas: la ultraderecha está creciendo y Díaz aquí sí que se muestra ha mostrado contundente y ha asegurado que "esté donde esté", va a hacer "lo imposible para que Abascal no gobierne".
"No quiero pensar un país en el que Abascal dirija la política sanitaria, educativa o de trabajo. Sé muy bien lo que nos estamos jugando. De lo que de mí dependa, esté donde esté, en mi despacho profesional, en mi casa o donde esté, voy a hacer lo imposible", ha afirmando de forma tajante Díaz.
En lo que a Junts se refiere, la vicepresidenta ha criticado que la formación "tiene un proyecto que no solo es racista", sino también "clasista", al tiempo que ha acusado a la formación de ejercer "el bloqueo permanente". Pese a ello, ha garantizado que el Gobierno agotará la legislatura y "seguirá ganando derechos".
Precisamente, sobre su posición en el Ejecutivo, ha asegurado que "es la vicepresidenta" y que "sin lugar a dudas" continuará como interlocutora desde su espacio, y preguntada por su relación con el presidente del Gobierno, Díaz ha reconocido que el Ejecutivo de coalición "estuvo en bastantes ocasiones a punto de romperse", aunque ha destacado que siempre ha tenido "una relación muy afectuosa" con Sánchez. Además, ha detallado que mantuvieron "una larga conversación" tras su anuncio de dar un paso atrás y que recibió "cariño y reconocimiento" por parte del líder del Ejecutivo.
