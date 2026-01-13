Julio Iglesias: el éxito musical y empresarial de un artista que presumía de sus conquistas amorosas

El contexto El cantante ha sido acusado de acoso sexual por dos trabajadoras de sus mansiones en Republica Dominica y Bahamas. Los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años. En este vídeo, repasamos su carrera musical y su fortuna.

La fama y el personaje de Julio Iglesias se construyeron, en parte, a partir de sus muchas conquistas amorosas, en base a actitud que hoy no toleríamos por consirarse claramente machistas. Eso sí, como cantante y como artista, es innegable que ha sido, de su época y generación, el mejor embajador de España.

Julio Iglesias es uno de los artistas que más discos ha vendido en la historia, superando los 300 millones de unidades a nivel mundial, lo que lo convierte en el artista latino más vendido y uno de los más exitosos globalmente, con gran impacto en Europa, América Latina y Estados Unidos.

Fue galardonado con el Récord Mundial Guinness como el artista latino que más discos ha vendido en el mundo, ha grabado más de 80 álbumes, lo ha hecho hasta en 14 idiomas diferentes, y ha actuado ante más de 60 millones de espectadores en los cinco continentes, logrando miles de discos de oro y platino.

Su éxito en EEUU es claramente arrollador: vendió más de 11 millones de copias, destacando el éxito de su álbum, el primero en inglés, '1100 Bel Air Place' (1984) con cuatro millones de unidades, como también lo ha sido en América Latina, con más de 12 millones en Brasil, y, por supuesto, en Europa, con más de 8,7 millones en España o más de 6 en Francia.

Es considerado un icono global de la música romántica y popular del siglo XX, conocido por su estilo y carisma que conectan con audiencias diversas.

Una fortuna de unos 630-750 millones de euros

Fruto de su carrera, Julio Iglesias posee un vasto imperio inmobiliario y empresarial, con propiedades en Miami (residencia principal), una finca en Galicia (Ourense, la más reciente), otra en Marbella, ('Las Cuatro Lunas'), una mansión en Punta Cana (República Dominicana) con estudio y helipuerto, y una isla privada en las Bahamas (Nassau).

Su fortuna, estimada en cientos de millones de euros. Forbes estimó su patrimonio en 2024/2025 en unos 630-750 millones de euros, siendo uno de los artistas más ricos de España. Su patrimonio se expande entre diferentes activos en campos de golf, hoteles, restaurantes, bodegas y empresas... una fábrica de ingresos que continúa después de cinco años sin subirse a un escenario.

