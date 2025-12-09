Peromingo declara, pero Mur y Busca desaparecen: cinco años después, las familias de los 7.291 muertos en las residencias siguen sin respuestas

La otra cara El único que ha declarado hasta ahora ha explicado cómo se redactaron y modificaron los protocolos, pero Mur y Busca siguen ausentes, sin aclarar qué hicieron, qué instrucciones dieron y por qué no avisaron a las familias de los mayores que quedaron fuera de los hospitales.

Este martes los juzgados de Plaza de Castilla han dejado una imagen muy clara: solo uno de los tres ex altos cargos de Ayuso ha dado la cara. Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Carlos Mur en la Dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha sido el único que ha declarado como imputado en el 'caso residencias', mientras que Carlos Mur, quien firmó los protocolos, y Pablo Busca, responsable de las ambulancias durante la pandemia, no se han presentado.

Peromingo ha dejado varias cosas muy claras:

Los ' protocolos de la vergüenza' eran discriminatorios.

eran discriminatorios. Él avisó a Mur de que había problemas, pero Mur respondió que estaban "modelando la reglamentación", y los protocolos se modificaron hasta cuatro veces .

. Rechazó los criterios más restrictivos , que dejaban fuera de los hospitales a muchos mayores.

, que dejaban fuera de los hospitales a muchos mayores. Confirmó que expertos habían advertido sobre estas medidas, pero Mur siguió adelante.

Qué debe aclarar Carlos Mur

Si solo firmó los protocolos o también participó en su redacción de las cuatro versiones.

o también de las cuatro versiones. Por qué se hicieron tantas modificaciones y quién aprobó los criterios más restrictivos .

. Si los profesionales podían decidir aplicarlos o no, y si superiores, incluido el exconsejero de Sanidad , estaban al tanto o dieron órdenes.

, estaban al tanto o dieron órdenes. Si las residencias fueron suficientemente medicalizadas o si podrían haberse trasladado más mayores a Ifema o clínicas privadas.

Qué debe aclarar Pablo Busca, responsable de las ambulancias

De quién recibió las instrucciones sobre la aplicación de los protocolos y qué dio al personal sanitario.

y qué dio al personal sanitario. Si se avisó a los altos cargos sobre los riesgos y si se informó a los familiares.

sobre los riesgos y si se informó a los familiares. Cuántas ambulancias se denegaron para traslados a hospitales y desde cuándo.

para traslados a hospitales y desde cuándo. Sí, según su criterio, podrían haberse salvado al menos 4.000 vidas de las más de 7.000 que se perdieron.

Próxima cita

Mientras Peromingo hablaba,, algo que las acusaciones consideran. La abogada de las familias,, lo ha dejado claro: "".

Los tres citados tienen otra oportunidad para responder a estas preguntas este miércoles, a las 10:00 en los juzgados de Collado Villalba. Por ahora, solo Peromingo ha dado la cara, mientras Mur y Busca permanecen fuera del alcance de la Justicia, tras haber dejado la Comunidad de Madrid y pasado a la sanidad privada y pública vasca.

Hoy ha quedado claro que, aunque Peromingo ha reconocido errores y señalado responsables, las familias siguen sin respuestas sobre quién dio las órdenes y por qué se aplicaron criterios tan restrictivos que podrían haber salvado miles de vidas.

