La indignación de las víctimas de la DANA sigue viva: Mazón sigue en el cargo y el duelo sigue bloqueado

Los detalles Las familias denuncian "negligencia criminal" y reclaman responsabilidades un año después de la tragedia; aseguran que mientras Mazón no dimita, no habrá reparación, justicia ni forma de cerrar el duelo por sus seres queridos.

El coche estaba pegado a la puerta, casi sin espacio. Preparado para salir corriendo. Para huir. Para escapar de la responsabilidad. Carlos Mazón acudió al funeral por las víctimas de la DANA, y un año después, las familias siguen reclamando lo mismo: sin dimisión, no hay reparación.

Primero fue la ignorancia, después el rechazo institucional. Pero lo que más les duele a las víctimas es que falten sus seres queridos mientras Mazón sigue en su cargo, sin asumir ninguna consecuencia. Hace un año que lo escuchan cada vez que aparece en público, y hoy, a la indignación habitual se sumaba el dolor del momento. Por eso los gritos se escucharon también en los ayuntamientos de zonas afectadas como Torrent.

Fruto de esa frustración, las familias recorrieron el trayecto entre el Palau y El Ventorro, denunciando lo que consideran "negligencia criminal" de Mazón. Incluso en los exteriores del homenaje de Estado le reprocharon que, por su permanencia, las víctimas no puedan cerrar su duelo.

Las protestas no han parado. Mes a mes han salido a las calles de Valencia, desde la primera multitudinaria apenas unos días después de la DANA, hasta la última el pasado sábado. Sin que se asuman responsabilidades ni se acelere la reconstrucción, la presencia de Mazón sigue recordándoles que solo los suyos han pagado por lo ocurrido.

Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29O, fue clara: "Si no ha dimitido de aquí al miércoles, le exigimos, los familiares de nuestra asociación por unanimidad, que no acuda al funeral, que no nos haga más daño y que no ponga en entredicho las instituciones de nuestro país, que están por encima de este ser totalmente imprescindible e irrelevante como Mazón".

Verle en público les impide tener un duelo digno, les hace sentirse responsables de no haber podido hacer más y les niega la reparación que merecen. Dolores, otra de las afectadas, resumió el sentimiento de muchos: "Si este Mazón quiere acogerse al sillón, yo me acojo a mi marido y mis hijos para que me den fuerza y que haya justicia".

Para las familias, su última esperanza es la justicia. Mientras Mazón siga en el cargo, no habrá reparación posible.

