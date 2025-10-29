Dolores vio morir a su marido y sus hijos: "Si Mazón quiere acogerse al sillón, yo me acojo a ellos para que haya justicia"

El contexto La riada se llevó al marido y a dos de los hijos de Dolores. Les perdió dos horas antes de que el mensaje de alerta llegara a los móviles. Su sufrimiento es inenarrable, pero este miércoles estará en el funeral de Estado: "Voy por ellos".

El 29 de octubre de 2024, Dolores perdió a su marido y dos hijos en la riada. Un año después, en Al Rojo Vivo, Dolores expresa su dolor y critica al president Carlos Mazón por su inacción durante la tragedia, tachándole de mentiroso. Considera que muchas víctimas podrían haberse salvado si la alerta hubiera llegado a tiempo, lamentando la pérdida de su familia. A pesar del sufrimiento, Dolores encuentra fuerzas para luchar por justicia para las víctimas.

El 29 de octubre de 2024, el agua se llevó al marido de Dolores y a dos de sus hijos ante sus propios ojos. Estaban en Chiva, en el campo, cuando les sorprendió la riada. No llovía, pero de un momento a otro la barrancada se tragó su casa, mientras ellos se aferraban, como podían, a las ventanas. Su hijo mayor se fue tras su perro. El pequeño quiso salvar a su hermano. Su marido "no pudo aguantar". Ella se quedó "enganchada, engarrotada en la ventana, horas y horas", hasta que por fin la rescataron.

Un año después, Dolores no puede aguantar las lágrimas al relatar aquel infierno, pero tiene claro que va a luchar, que ellos le van a dar fuerza para conseguir que se haga justicia. Por su familia y por todas las víctimas de la DANA.

Así lo traslada en Al Rojo Vivo, donde, en un día tan duro para ella, Dolores también tiene palabras para Carlos Mazón, el president que no estaba donde tenía que estar mientras su pueblo se ahogaba. Un president, asevera, que "no da la cara para nadie" y que "es un mentiroso". "Eso que dice de que recibía a las familias de las víctimas es una mentira", sentencia Dolores, que no entiende esos aplausos ante su declaración institucional de este miércoles: "No sé cómo le aplauden a este señor, que es un mentiroso".

Ella está segura de que "muchas víctimas estarían con nosotros" si la alerta hubiera llegado a tiempo, pero no se envió a los móviles de la población hasta las 20:11 horas, cuando la mayoría de las víctimas ya habían fallecido. Para entonces, ella también había perdido ya a los suyos. "Mis hijos y mi marido a las 18:00 de la tarde ya se habían ido y los tres perros, delante de mí. Yo viví un infierno", asevera. Un infierno que ha vuelto a revivir en las últimas horas, porque la víspera regresó al campo para llevar flores.

"Yo estoy hecha polvo. Cuando pienso en mis hijos y en mi marido... No me los recupera nadie. Si hubieran puesto la alarma, muchas víctimas estarían con nosotros", afirma Dolores, entre lágrimas. "Sin alarma, sin nada y todas esas víctimas, pobrecicos míos, qué sufrimiento, qué agobio, qué muerte más horrorosa han tenido, qué pensamientos tendrían los pobrecicos, como las personas mayores en la residencia, sabiendo que se iban a morir, y yo ver a mis hijos cómo se me van... Es horroroso", lamenta.

Pese a todo ese dolor, todo ese sufrimiento, Dolores saca fuerzas de donde puede. "Estoy con fuerza para luchar por mis hijos. Si Mazón quiere acogerse al sillón, pues yo me acojo a mis hijos y a mi marido para que me den fuerza para luchar y que haya justicia. Lo único que pido es la justicia que me ayude, nos ayude a todas las víctimas, han sido muchas víctimas y muchas familias que estamos muertos en vida como estoy yo", sentencia.

Ella acudirá este miércoles al funeral de Estado. Lo hará por sus hijos, por su marido y por los otros 226 fallecidos. "Yo voy a luchar por ellos, y aunque estén los políticos allí, voy por ellos. Por mis hijos, por mi marido y por todas las víctimas", concluye.