El agradecimiento de Ferreras a Rafael, el vecino de Torrent que arremetió contra Mazón: "Eres un ejemplo de dignidad"

Después de escuchar al vecino de Torrent que se enfrentó con respeto y firmeza a Carlos Mazón para decirle lo que muchos valencianos sienten, Ferreras ha destacado y agradecido su actitud ejemplar: "Toda esa dignidad que representa al pueblo de Valencia la has puesto tú en tu boca".

El testimonio de Rafael Carceller, vecino de Torrent, ha conmovido este martes en Al Rojo Vivo.A un día que se cumpla un año de la DANA que golpeó con dureza a la Comunidad Valenciana, Carceller ha puesto voz al dolor y la frustración de muchos valencianos, en contraste con la actitud del presidente Carlos Mazón, quien ni ha pedido perdón ni ha reconocido sus errores, permaneciendo atrapado en su propio relato.

Tras escucharlo, el presentador y director del programa, Antonio García Ferreras, ha querido agradecer públicamente su valentía y dignidad:"¿Sabes por qué Valencia es una tierra grande y por qué España puede ser un país grande? Por gente como tú".

Hace unos meses, Rafael se hizo conocido cuando, durante una visita de Mazón a Torrent, le habló con serenidad, pero también con firmeza, expresando lo que muchos vecinos pensaban. Ferreras ha recordado aquel momento:"Desde que lo vi, quise hablar contigo".

El periodista ha destacado especialmente el respeto con el que Carceller se dirigió al presidente, pese a la indignación que aún sienten muchas víctimas."Toda esa dignidad que representa al pueblo de Valencia la has puesto tú en tu boca", le ha dicho Ferreras.

Para despedir la entrevista, el presentador ha vuelto a reconocer su ejemplo:"Gracias, Rafael. Por gente como tú, Valencia es una tierra grande".

Y ha concluido con una frase: "Esto es Valencia. No es Mazón. La Comunidad Valenciana la representa gente como Rafael Carceller".