Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"

Lady Gaga ha desatado la locura en el primero de los tres conciertos que tiene previstos en Barcelona, la única ciudad en la que actuará en su vuelta a España tras siete años. La artista arrancó el concierto de una forma muy original: sobre una estructura que recordaba a una falda del siglo XVIII y en cuyo interior se encontraban sus bailarines. Por su parte, un miembro del equipo de Aruser@s que fue al concierto asegura que "mereció la pena" a pesar de las largas colas y del dinero que pagó, unos 500 euros.

Por otro lado Lady Gaga "dijo algunas palabras en español" como "arriba las manos" y animó a sus fans del colectivo LGTBI con un: "¿Dónde está la comunidad 'queer' de Barcelona esta noche?". Además, en el concierto facilitaron unas pulseras con luz roja a los fans creando una imagen con planos generales aéreos impresionante como si de una ópera gótica se tratara.

Además, la artista se ha emocionado sobre el escenario, donde ha reconocido que la última vez que actuó en Barcelona no estaba pasando por un buen momento. Por último, Lady Gaga disfrutó del restaurante 'Disfrutar' en Barcelona.

Una ópera gótica

En este primer concierto de sus tres Sant Jordi con todo vendido, Lady Gaga ha desatado la locura con un espectáculo que ha sumergido a sus entregados seguidores en el rodaje de un videoclip en directo, un show que por su despliegue de bailarines y escenografía estaba más cerca de una obra de Broadway que de un concierto al uso. Y es que la diva del pop dance es todo menos normal Ante los primeros 18.000 fans que podrán disfrutar de ella estos días en Barcelona, la artista ha mostrado una maestría construida a base de autoconfianza en la búsqueda de un estilo propio que no se ajuste a etiquetas. Además, Lady Gaga arrancó su concierto con el mítico 'Just Dance', el tema se convirtió en un éxito allá en el 2008.

Profeta del colectivo LGTBI, entre el público había varias generaciones, en su mayoría de mujeres y de personas del colectivo LGTBI, que la aclamaban al grito de; "!Y reina, y reina, y guapa y guapa!". "¿Dónde está la comunidad 'queer' de Barcelona esta noche? Este show es para vosotros. Sois muy especiales", ha respondido la cantante antes de arrancar 'Born this way'. Por otro lado, uno de los detalles que más llamó la atención del público fue su puesta en escena y su vestuario. Escenografía, bailarines y cambios de vestuario... Como en las grandes óperas, el concierto de Gaga se reparte en cinco actos que sirven a la artista de hilo conductor para repasar su legado musical y realizar más de una decena de cambios de vestuario.

Tras la inicial lectura del 'Manifiesto del Caos', Gaga dio la bienvenida al 'Mayhem ball', algo así como el baile de lo oscuro, con el tema 'Bloody Mary' y un vestido rojo de varios metros en cuya falda se esconden los bailarines y que resulta todo un 'statement' del nivel de producción del ambicioso espectáculo que es su octava gira. En la puesta en escena, una sucesión de submundos e imágenes que van de Lewis Carroll a la mitología griega pasando por la peste bubónica, una época que solo el estílista de Lady Gaga es capaz de convertir en fotogénica. La emoción llegó con 'Shallow', aunque los fans más también disfrutaron de los hits clásicos como 'Alejandro', 'Paparazzi' y 'Poker Face'.

Además, Lady Gaga aprovechó para desgranar su último álbum, 'Mayhem', con el que ha regresado al dance-pop electrónico del que ha sido la más exitosa presentación el tema 'Abracadabra'. Uno de los momentos más emocionantes, ha sido la versión de 'Shallow', el tema que cantó en la película 'Ha nacido una estrella' con Bradley Cooper y le bailó un Oscar a la mejor canción. El show siguió con la artista al piano para interpretar las también emocionantes 'Dance in the dark' y 'Hair', que trasladaron al público a uno de los antros en los que la cantante buscaba la fama actuando en el Lower East Side.

"La última vez no estaba en un buen momento", ha confesado al público la artista, explicando que la última vez que actuó en Barcelona, hace siete años, no estaba "en un buen momento". "Pero ahora estoy en un lugar diferente y soy feliz", ha dicho antes de interpretar 'Come to mama'. Por último, antes del final, el subidón llegó de nuevo con el hit bailado hasta la saciedad 'Bad Romance'.

