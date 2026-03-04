Exteriores evacúa a los primeros 22 españoles de Irán y llegarán el jueves a Madrid

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, informa de la evacuación de 22 españoles desde Irán

¿Por qué es importante? Albares ha informado que los repatriados han cruzado la frontera de Azerbaiyán y se encuentran a salvo.

Un total de 22 españoles residentes en Irán han salido ya del país y han cruzado la frontera con Azerbaiyán, donde se encuentran a salvo, y este jueves, previsiblemente, llegarán a Madrid, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. A través de unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Albares ha dicho también que un avión del Ejército del Aire vuela en este momento hacia Oriente Medio para continuar con la repatriación de ciudadanos españoles.

El ministro ha subrayado que la embajada de España en Teherán sigue plenamente operativa, "reducida a su personal esencial con el embajador al frente". Por otra parte, ha recordado que un Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio "solicitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores" vuela hacia Omán, "para continuar con la repatriación".

Noticia en ampliación.

