El Gobierno niega "tajantemente" haber "hablado" con EEUU y crece el choque con Washington en el que Sánchez se posiciona como oposición global a Trump

Entre líneas Bruselas respalda a España y recuerda a EEUU que "cualquier amenaza comercial a un Estado miembro es una amenaza contra la UE".

La tensión entre España y Estados Unidos se intensifica tras un desacuerdo sobre la cooperación militar en el conflicto con Irán. Mientras Pedro Sánchez defiende un firme "no a la guerra", la Casa Blanca afirma que España ha acordado colaborar militarmente, algo que el Gobierno español desmiente categóricamente. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reafirma la postura inalterada de España respecto al uso de bases militares. Europa muestra su apoyo a España, con líderes como Macron y Starmer cuestionando la legalidad del ataque estadounidense. La UE advierte que una amenaza a un Estado miembro afecta a toda la Unión, mientras que China y Canadá también critican la postura de Estados Unidos.

La guerra del relato entre España y Estados Unidos ha comenzado en medio de una crisis sobre la que ya se están posicionando líderes de medio mundo. Horas después de que Pedro Sánchez haya enarbolado el "no a la guerra" para dejar clara su postura sobre la guerra contra Irán, la Casa Blanca ha dicho que España ha acordado "cooperar militarmente" con EEUU, algo que el Gobierno ya ha "dementido tajantemente". Un cruce de declaraciones que no hace sino incrementar la crisis entre ambos países.

"Con respecto a España, creo que ellos escucharon el mensaje del presidente ayer alto y claro. Según tengo entendido, en las últimas horas, ellos han aceptado cooperar con el ejército estadounidense", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pasadas las 19:30 (hora peninsular).

A los pocos minutos, Moncloa ha salido a desmentir tales afirmaciones y fuentes de Exteriores han explicado a laSexta que España no ha mantenido ningún contacto ni ha cedido con EEUU el hecho de cooperar.

España mantiene su postura

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "la posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma".

"Lo desmiento tajantemente. No tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde viene eso. La postura de España no ha cambiado en absoluto", ha sostenido en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena SER.

Preguntado por si Leavitt ha mentido, Albares ha insistido en que "yo soy el ministro de Exteriores del Gobierno de España y le digo que la posición sobre el uso de las bases, la guerra en Oriente Medio, Irán, no ha cambiado".

Después de haber amenazado el martes a España con un embargo y con "cortar todo el comercio" por la negativa del Gobierno a que EEUU utilice las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán, Donald Trump no se ha vuelto a posicionar públicamente al respecto.

Quien sí lo ha hecho ha sido su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha justificado el ataque del republicano alegando que España "pone en riesgo las vidas de estadounidenses". "Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses", ha declarado este miércoles.

Europa respalda a España

Pese a todo, Sánchez se enroca en el mensaje de "no a la guerra" y mantiene la tesis que ha defendido desde el primer día: "El ataque quiebra el derecho internacional". Una posición que ya respaldan otros líderes internacionales. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que "el ataque está fuera del derecho internacional"; mientras que el británico Keir Starmer ha puesto en duda "que exista una base legal" para esa agresión.

"Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era que Reino Unido se uniera a una guerra, a menos que estuviera convencido de que había una base legal y un plan viable y bien pensado", ha declarado ante la Cámara de los Comunes tras las críticas por no haber prestado en un primer momento las bases a EEUU.

Bruselas también ha cerrado filas ante las coerciones de Trump y ha recordado que "cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea".

Además, en privado, Sánchez ha recibido la llamada de altos representantes de la UE que le han trasladado su apoyo, como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, o el propio Macron.

Asimismo, el canciller alemán, Friedrich Merz, que el martes se reunió con Trump en la Casa Blanca y mantuvo el silencio mientras éste cargaba contra España e incluso lanzó algún recado a cuenta del gasto en defensa, ha precisado que durante su encuentro expuso a Trump que una posible sanción contra España sería para toda la UE.

"Le he dejado muy claro que no se puede firmar un acuerdo aislado con Alemania o un acuerdo con toda Europa, pero sin España. Aquí estamos todos juntos en el mismo barco, y se lo he dejado muy claro durante el almuerzo", ha asegurado.

Fuera de las fronteras europeas, China también se ha posicionado junto a España y ha pedido a Estados Unidos que deje de utilizar el comercio como arma. Mientras que en Canadá, el primer ministro, Mark Carney, ha criticado que "el conflicto actual es otro ejemplo del fracaso del orden internacional".

Una sucesión de voces que reforzarían la postura del Gobierno de España ante un Trump envalentonado.

