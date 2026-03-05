Aterrizan en Torrejón de Ardoz (Madrid) 171 españoles repatriados de Omán por la guerra en Oriente Medio

El dato El Gobierno asegura que hay más de 30.000 españoles en distintos puntos de Oriente Medio entre residentes, turistas y personas que se han desplazado por motivos laborales.

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán debido a la guerra contra Irán, aterrizando en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Esta operación de evacuación, en la que participaron el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, responde al cierre del espacio aéreo tras ataques de EEUU e Israel a Irán. El martes, 175 españoles fueron evacuados desde Abu Dabi en un vuelo comercial. El Gobierno busca repatriar a más de 30.000 españoles en Oriente Medio. En octubre de 2024, se evacuaron 240 civiles en Líbano.

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a EFE fuentes de Defensa.

El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.

El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hizbulá e Israel.

