Robles dice que el "desprecio" de Trump hacia España "no es aceptable" y se pregunta: "¿Un mal aliado con españoles con riesgo a su vida en la OTAN?"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado las declaraciones de Donald Trump sobre España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para ataques contra Irán. Robles ha defendido el compromiso de España con la OTAN y ha destacado la intervención española en la interceptación de un misil balístico contra Turquía. Durante una conferencia en Barcelona, ha subrayado la necesidad de un liderazgo europeo fuerte y ha respaldado el mensaje de Pedro Sánchez de "no a la guerra". Además, Robles ha reiterado que España no autorizará el uso de sus bases para operaciones sin cobertura internacional y ha llamado a la responsabilidad política en temas de Defensa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha opinado sobre las últimas críticas de Donald Trump contra España por no permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para los ataques contra Irán y ha afirmado que, aunque "queremos y apreciamos los lazos con EEUU", que el republicano "hable con ese desprecio de España, no es aceptable".

"Yo no puedo aceptar como española que el presidente Trump pueda hablar con ese desprecio respecto de España y el Gobierno español. No es aceptable. ¿España es un mal aliado? Perdón, España tiene miles de militares españoles que están cumpliendo sus misiones con riesgo a su vida en el flanco este de OTAN", ha defendido. En esta línea, ha recordado que gracias a la intervención del Ejército español el miércoles se pudo interceptar el misil balístico lanzado contra Turquía.

Robles se ha posicionado de esta manera durante su intervención en la conferencia 'Por un liderazgo europeo en defensa del ordenamiento nacional' en el marco del ciclo 'Europa, y ahora qué', organizado por la Sociedad Amics del País en Barcelona.

Así, ha añadido que, ante este tipo de comentarios, "sería esencial el liderazgo de Europa". "Yo echo de menos un liderazgo potente de Europa, sé que es difícil", ha expresado, a la vez que ha mostrado su decepción con el silencio del canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

La ministra ha respaldado en este sentido el mensaje de Pedro Sánchez a EEUU de "no a la guerra", asegurando que "hay que tener el valor de decir cosas que a lo mejor no son aceptadas" como que "creemos en sociedades libres, en sociedades justas, en sociedades pacíficas y que no vale cualquier cosa". Además, ha rechazado los liderazgos que demuestran su fuerza como en un "patio de colegio".

La posición de España es "muy clara"

También ha respaldado la postura del Gobierno sobre la guerra en Irán y se ha manifestado contra los ataques "unilaterales" de EEUU e Israel, insistiendo en que "el mundo tiene que basarse en reglas" porque es "lo que hace a los demócratas grandes e importantes". "Nadie puede convertirse en un gendarme de la humanidad", ha esgrimido.

La posición del Ejecutivo es "muy clara", ha reiterado: España no va a aceptar una vulneración del orden jurídico internacional y va a colaborar siempre en el ámbito de las misiones de paz que tengan cobertura internacional. Asimismo, España "ni ha autorizado ni va a autorizar" el uso de esas bases en el contexto actual de ataques a Irán porque no existe amparo internacional: "No podemos compartir operaciones que no respeten el ordenamiento jurídico internacional", ha subrayado.

Finalmente, la ministra ha llamado a la "responsabilidad política" porque materias como la Defensa "exigen que haya una visión de Estado" o es "muy complicado avanzar". Con estas palabras, ha delizado una crítica velada a partidos como el PP, que ha cargado contra el Gobierno estos últimos días. "No todo vale, no todo vale", ha sentenciado Robles.

