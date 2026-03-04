Ahora

La historia de la que EEUU no aprende: las otras veces que cambió un régimen por la fuerza en Oriente Medio y salió mal

¿Por qué es importante? Como ahora en Irán, en las otras ocasiones los ataques de generaron caos y situaciones muy dificiles de controlar.

Entrar en un país para cambiar el régimen, es algo que Estados Unidos (EEUU) ya ha hecho antes en Oriente Medio y no le ha salido bien, al generar caos y situaciones muy dificiles de controlar. Pese a ello, EEUU comete los mismos errores llevando a que la historia se repite como ahora en Irán. De hecho, hay ejemplos muy recientes.

Tanto que no han pasado ni cinco años de la retirada de EEUU de Agfanistán, cuyas imágenes están todavía en la mente de muchos, pues son difíciles de olvidar. Más en concreto, la desesperación de miles de personas intentando subir a aviones cuando les dejaban tirados. De esta manera, EEUU se iba así de Afganistán después de 20 años de guerra y miles de muertes. Una guerra iniciada para acabar con el régimen de los talibanes, que recuperaron el poder inmediatamente.

Se repite también la historia de Irak, donde Washington inició una guerra infame basada en mentiras sobre unas armas de destrucción masiva que nunca existieron. Si bien empezaron a bombardear Bagdad con el objetivo de derrocar el régimen de Saddam Hussein y dos meses después de los primeros bombardeos, Bush montaba un numerito para presumir de "misión cumplida", no lo lograron.

La guerra continuó hasta 2011, porque aunque consiguieron derrocar a Saddam Husein, no pudieron instaurar una alternativa sólida. De hecho, la invasión causó miles de muertos, provocó una insurgencia, propició el nacimiento del Daesh y una guerra civil. Tiempo después, las armas de destrucción masiva que usaron como excusa para los ataques tampoco aparecieron.

Por otro lado, EEUU lleva años en Siria para frenar al Estado Islámico y apoyó a las fuerzas rebeldes que hicieron caer a Bashar al Assad en diciembre de 2023. Si bien EEUU mantiene allí más de 1.000 soldados, Siria continúa en ruinas y dividida.

Ahora bien, de estos errores hay ejemplos hasta en el propio Irán. En 1953 la CIA estuvo detrás de un golpe de estado para ponerle a un sha que gobernó durante más de dos décadas como un autócrata afín a Occidente. Algo que causaba un gran rechazo interno, haciendo que terminara derrocado por la revolución islámica que instauró el régimen de los ayatolás. Precisamente, es esto lo que combate Trump, quien dice ahora que el "peor escenario" sería un líder "tan malo como el anterior".

