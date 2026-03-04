Robles insiste ante el embajador de EEUU que España tiene un compromiso con la paz y no con la guerra de Trump

El contexto El presidente Pedro Sánchez ha recuperado este miércoles el lema "No a la guerra" que movilizó a la izquierda en las elecciones y contra la guerra en Irak.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, reafirmó el compromiso del país con la paz durante su reunión con el embajador de Estados Unidos, Benjamín León. El encuentro coincidió con las tensiones provocadas por las críticas de Donald Trump hacia España, debido a la negativa de Pedro Sánchez de permitir el uso de bases militares para acciones contra Irán. Robles reiteró el "No a la guerra" y destacó el papel de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales de paz. Además, subrayó la fiabilidad de España como socio de la OTAN y su compromiso con el orden internacional y los derechos humanos. Desde Moncloa, se defiende el papel clave de España en la defensa europea, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó los ataques de Irán en Oriente Medio.

El compromiso de España y de sus fuerzas armadas es con la paz. Este es el mensaje que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido dejar claro en su reunión de este miércoles con el embajador de Estados Unidos, Benjamín León. Un encuentro que se produce para celebrar el nombramiento de León, pero que coincide con los ataques de Donald Trump y su Administración contra Espoaña.

Al presidente de EEUU no le ha gustado que Pedro Sánchez saque el "No a la guerra", que le niegue usar sus aviones cisterna en la guerra contra Irán desde las bases militares de Rota y Morón. Por ello, no ha dudado en amenazar directamente con bloquear o cerrar el comercio. Con imponer un embargo comercial a España."España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos", dijo ya el martes el presidente estadounidense.

La reunión entre Robles y el embajador de EEUU no se ha celebrado antes debido a que ambos tienen unas agendas muy "apretadas", según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Robles, pero la ministra ha aprovechado para poner sobre la mesa el mensaje ya defendido por Sánchez. "No a la guerra" de EEUU e Israel contra Irán.

Durante el encuentro, Robles ha deseado a Benjamín León "éxito, en esta etapa marcada por situaciones muy complicadas y tiempos convulsos a lo largo y ancho de todo el planeta", a la vez que ha refrendado el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, "como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea", le ha dicho.

"Ucrania, Gaza y ahora Oriente Medio evidencian la volatilidad de algo tan importante como la paz y la seguridad", ha continuado la titular de Defensa antes de alabar el papel de los militares españoles en "la defensa de esos valores" y "su profesionalidad y su empatía".

Igualmente, Robles ha reiterado la fiabilidad de España como socio de la Alianza Atlántica y el compromiso de nuestro país con la defensa de la paz, el ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos.

Desde Moncloa defienden, no obstante, que España "es un miembro clave" que "cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo". Sin olvidar las palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también convocó al embajador iraní para trasladarle la "condena" por los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Medio así como Chipre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.