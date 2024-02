Alberto Núñez Feijóo ha tirado de ironía para intentar que la bola de nieve que se ha generado por su cambio de discurso con la amnistía a Puigdemont se haga más pequeña. El líder del PP ha avisado ante la posibilidad de que alguien diga que ofreció "el Ministerio del Interior a Esquerra y el de Defensa a Otegi".

El presentador de laSexta Clave, Joaquín Castellón, recuerda que estamos ante un caso de la "técnica de la hipérbole", que consiste en exagerar "todo mucho para que luego la realidad no parezca tanto". "Luego a tus votantes ya les parece poco que hables o no con los independentistas. Porque hoy el PP sigue con lío interno", recuerda Castellón.

Este martes ha sido Marta Rovira (ERC) la que ha asegurado que el PP les "buscó" para negociar la investidura de Feijóo. Fue el diputado Carlos Floriano quien habló a Tere Jordà para proponerle la negociación para "formar una mayoría". "Nosotros le respondemos que nosotros no hablamos con el PP. Y que no, que gracias pero que no", agrega.

Esa es la versión de ERC, pero el PP defiende que "nunca han entablado conversaciones o negociaciones con Esquerra en el marco de una investidura", añadiendo que "nunca han establecido el más mínimo contacto con Esquerra para buscar su apoyo a una investidura".

Pero la realidad es, como recuerda Castellón, que Feijóo dijo que sí que hubo mínimos contactos, como afirmó en el Congreso de los Diputados: "Ustedes querían hablar con nosotros antes de las elecciones, ¿qué pasó después? ¿Ya no quieren hablar con nosotros? Sí, señor Rufián, ¿usted no lo sabe? ¿Usted tampoco? Muy bien, no diré quién pues".