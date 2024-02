La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha pronunciado de forma contundente sobre los contactos que se han dado a conocer entre el PP y los partidos independentistas. La ministra ha destacado que esto demuestra que los 'populares' "hablaron hasta con el apuntador" para lograr la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Pilar Alegría ha acusado al PP de tener la mentira como "único proyecto político", destacando que no ha dudado en mentir incluso a "sus votantes y a Vox".

Unos contactos sobre los que el líder del PP ha reculado después de que este fin de semana fuentes del partido asegurasen que Feijóo había barajado conceder un indulto con condiciones a Carles Puigdemont. Una opción que, según las mismas fuentes, se habría descartado "en menos de 24 horas".

Sin embargo, parece que no solo pudieron mantener contactos con Junts. Marta Rovira (ERC) ha asegurado que el PP propuso a los republicanos pactar en el Congreso de los Diputados una investidura del entonces candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, señalando que ellos lo declinaron. Unas declaraciones que contradicen a la versión dada por los 'populares', que siguen negando que esto sucediese.

"Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no", ya que desde ERC entendían que solo había la posibilidad de conformar un bloque progresista en la Cámara Baja.

Unas contradicciones sobre las que también se ha pronunciado Íñigo Errejón en Al Rojo Vivo. El portavoz de Sumar ha indicado que el giro del PP lo único que demuestra es que lleva "meses mintiendo", destacando que cree que deberían "dar explicaciones" tras las informaciones que han salido a la luz.