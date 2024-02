La secretaria general de ERC, Marta Rovira , ha afirmado que el PP propuso a los republicanos pactar en el Congreso de los Diputados una investidura del entonces candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, pero declinaron.

"Después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano se dirigió a Teresa Jordà", ha explicado en una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4.

"Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no", ya que desde ERC entendían que solo había la posibilidad de conformar un bloque progresista en la Cámara Baja.

Las revelaciones de Rovira se suman a las informaciones sobre los contactos del PP con Junts, en los que estudió durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, antes de descartarla, si bien Alberto Núñez Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Al respecto, Rovira ha asegurado que ERC quiere "explicar con transparencia las relaciones políticas" que mantiene, y que "lo que haga Junts lo tiene que explicar Junts".

