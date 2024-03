El giro de Pere Aragonés en Cataluña obliga a Moncloa a cambiar el rumbo. El patio del Congreso de los Diputados ha sido testigo apenas 24 horas después del adelanto electoral en Cataluña de un cambio de mentalidad radical en el Gobierno respecto a la necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos en 2024.

Hace exactamente una semana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, decía estar convencido de que habría Presupuestos Generales del Estado. Hoy, siete días después, tras tomar la decisión el Gobierno de prorrogar el proyecto de Presupuestos a 2025, dicen, por las elecciones catalanas, el mismo Félix Bolaños ha rehuido la pregunta y le ha quitado hierro.

Pero, ¿qué supone que no se vayan a negociar unos nuevos Presupuestos? Lo cierto es que tiene consecuencias serias. Por ejemplo, el impuesto a la banca y a las energéticas queda en el aire. La idea del Gobierno era hacerlo permanente, pero estaba previsto que se detallase en las nuevas cuentas.

La revalorización del IPREM es otro de los problemas asociados a la falta de Presupuestos. Se trata de un indicador público de referencia que sirve para calcular algunas ayudas y prestaciones. Ahora, todo apunta a que quedará sin actualizarse.

Los Fondos Europeos también quedarán sin objetivos. Está previsto que este año nos lleguen casi 10.000 millones y ahora el Gobierno tendrá que definir cómo los va a ejecutar. Este mismo jueves, el ministro de Economía ha asegurado que la prórroga de los presupuestos no supondrá ningún freno.

También hay varias medidas de corte social que necesitan financiación para poder desarrollarlas, por ejemplo, la ley de atención para enfermos de ELA que se aprobó este mismo martes, la puesta en marcha de miles de viviendas de alquiler social o la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas.

No obstante, habrá medidas que no sufran cambios. Es el caso de la revalorización de las pensiones según el IPC, y la subida de los salarios públicos, pactada también para este 2024.

Aun así, la prórroga de los Presupuestos preocupa a ciertos sectores. La patronal se ha mostrado hoy preocupada ante la posibilidad de que el Estado no pueda invertir por la falta de unas nuevas cuentas públicas. Sin embargo, el ministro de Economía no considera que las inversiones peligren.

La hemeroteca cuestiona el giro

Sin Presupuestos nacionales para 2024, el PSOE recurre a "hacer de la necesidad virtud" y mira a 2025 entre algunas voces internas que creen que se podría haber hecho más por lograrlos. El Gobierno vende que "renuncia" a los presupuestos. Pero lo cierto es que son conscientes de que no podrían aprobarlos con Esquerra y Junts en campaña electoral.

La decisión de prorrogarlos ha provocado también tensiones en el Gobierno de coalición. El PSOE ha justificado su decisión de aplazarlos, pero desde Sumar les han achacado no intentar sacarlos. "Nosotros ayer por la tarde, nuestros equipos de Sumar y del PSOE estaban reunidos negociando, cuando Moncloa decidió no continuar con los Presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del Gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando", ha espetado esta misma tarde Yolanda Díaz.

Patxi López era más claro en la decisión de su partido: "Va a haber grupos políticos que van a estar pensando más en esas elecciones que en aprobar unos Presupuestos y todos sabemos cómo funciona esto. Por tanto, esfuerzos a la melancolía mejor no los hacemos".

Aun así, la mayor critica viene de la hemeroteca. El propio Pedro Sánchez era crítico con Mariano Rajoy cuando prorrogaba sus cuentas. En 2018, llegó a espetarle que "un Gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina".

"Aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno. Porque sin Presupuestos no hay nada que gobernar. Un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al Presidente del Gobierno que presente el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado", aseguraba en una interpelación al entonces presidente en febrero de 2018.