Ayudas por tener hijos o preservativos más caros: ¿funcionan las medidas para el aumento de la natalidad?

Los detalles En España, el índice de natalidad ha bajado de 1,37 hijos de media por mujer en 2010 a los 1,12 de 2023.

Los índices de natalidad están en descenso en muchos países, lo que ha llevado a implementar diversas políticas para contrarrestar esta tendencia. En Francia, Emmanuel Macron ha pedido a los ciudadanos que tengan más hijos, una medida que ha generado controversia. La carta enviada por Macron incluye información sobre salud sexual y está dirigida a franceses de 29 años. Otros países también han tomado medidas: Hungría ofrece beneficios fiscales, China ha encarecido los preservativos y en Corea del Sur se han propuesto ideas radicales. Sin embargo, estas políticas no han logrado revertir significativamente la tendencia, ya que las tasas de natalidad siguen siendo bajas en países como Hungría, Corea del Sur y España.

Los índices de natalidad llevan años bajando en muchos países y cada vez son más las políticas que se hacen para evitar esa caída. En Francia, Emmanuel Macron ha enviado una carta a los franceses en la que les pide que tengan más hijos.

Se trata de una medida sin precedentes que no ha sentado bien a muchos ciudadanos, pero que se ha llevado a cabo por el temor a la disminución de la natalidad, ya que en 2025 hubo más muertes que nacimientos, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial.

La misiva incluye información de salud sexual y métodos de reproducción y ha ido dirigida a los franceses de 29 años, ya que es a partir de esa edad cuando las mujeres pueden congelar óvulos sin justificante médico. Además, forma parte de un paquete de 16 puntos en lo que se ha llamado política de 'rearme demográfico'.

No es el único país que ha tomado medidas para corregir la curva descendente. En Hungría, las mujeres con dos hijos no pagan IRPF de por vida; en China, han apostado por un enfoque más 'curioso' y han encarecido los preservativos. Por su parte, en Corea del Sur un alcalde ha sugerido algo muy radical e impresentable: "importar" mujeres migrantes pobres para procrear.

¿Funcionan las medidas?

En España, se dan ayudas de 1.200 euros al año a las madres trabajadoras. Sin embargo, la cuestión es si estas políticas funcionan, ya que en algunos lugares llevan años implementadas. La respuesta es clara: nadie tiene un hijo por 1.200 euros. Hay ayudas que ayudan al que tiene un hijo, pero no determinan que la gente tenga hijos. Como mucho, adelantan que la gente los tenga.

Por ejemplo, en Hungría la cuestión de la natalidad es casi de interés nacional y presume de dedicar un 5% de su PIB a este asunto. Allí se cancelan los préstamos de quienes tengan tres hijos, hay ayudas a la vivienda, a la compra de coches para familias numerosas, a los estudios, a las madres... Unas medidas que se unen a su política antiaborto.

Pero pese a todo, según los datos de la UE y el Banco Mundial, desde 2010 apenas ha subido la cifra de la natalidad. Concretamente, ha pasado de 1,25 hijos por mujer de media en 2010 a 1,55 en 2023. El gobierno de Viktor Orbán ni siquiera ha llegado al objetivo de 2 hijos por mujer que se había planteado,

Tampoco en Corea del Sur, donde el gobierno da dinero por hijo durante los primeros meses, permisos de paternidad para los hombres, hace campañas para promover la conciliación o financia tratamientos de fertilidad, incluso ha bajado de 1,7 hijos de media por mujer en 2010 a los 0,7 en 2023.

En el caso de España también ha bajado, pasando de los 1,37 hijos de media por mujer en 2010 a los 1,12 de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.