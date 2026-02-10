Egos que se imponen a unos programas comunes: cronología de la refundación infinita de la izquierda

El contexto Al igual que está sucediendo en los últimos días, los líderes de la izquierda han asegurado en las ocasiones anteriores que las disputas en la izquierda no van de siglas ni de personas, que van de proyectos. Sin embargo, los precedentes demuestran que no es del todo así.

La izquierda a la izquierda del PSOE afronta un momento crucial para su supervivencia, o mejor dicho, el enésimo momento crucial. Son más de medio centenar los partidos, plataformas, agrupaciones y todo tipo de asociaciones los que están llamados a volver a ponerse de acuerdo para establecer un frente común que les permita ser competitivos en las próximas elecciones generales frente al auge de la extrema derecha. Un acuerdo que ya se produjo en 2016, 2019 y 2023, pero que en las tres ocasiones saltó por los aires por las luchas de egos y las peleas internas.

Al igual que está sucediendo en los últimos días, los líderes de la izquierda han asegurado en las ocasiones anteriores que las disputas en la izquierda no van de siglas ni de personas, que van de proyectos. Sin embargo, los precedentes demuestran que no es del todo así.

En 2019 se vivió la primera gran escisión en la izquierda. La protagonizó Más Madrid, que se separó de Podemos y formó una nueva plataforma con Manuela Carmena como cara más visible. En ese caso, tanto Podemos como Más Madrid coincidían en lo esencial de su programa. Ambos pedían una subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.200 euros, querían reducir la jornada laboral y prometían derogar la ley mordaza y las privatizaciones de la sanidad madrileña impulsadas por el PP.

Tras superar esta crisis, Unidas Podemos entró en el Gobierno en enero de 2020 y hubo un periodo de relativa calma hasta la primavera de 2021, cuando Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Apostó por una bicefalia inaudita: Ione Belarra sería la líder del partido y Yolanda Díaz encabezaría al especio a la izquierda del PSOE en el Gobierno.

La brecha no tardó en abrirse y Díaz apostó por un movimiento que fuese más allá de Podemos. De esta forma nació Sumar en 2023. Su programa electoral tenía, de nuevo, cuatro puntos fundamentales: subir el SMI, reducir la jornada laboral, derogar la ley mordaza y garantizar la sanidad pública. Díaz se convirtió en la candidata a la Presidencia del Gobierno tras un acuerdo in extremis con Belarra, presentando una plataforma que definía como un proyecto "para una década".

Ahora, tres años después, Sumar, de cuyo liderazgo dimitió Yolanda Díaz en 2024 tras su sonado fracaso en las elecciones europeas, busca refundarse, y busca hacerlo, de nuevo, con Díaz al frente. Mientras tanto, Izquierda Unida no acaba de apostar por ella y Gabriel Rufián anuncia que iniciará una gira para buscar unos apoyos que le permitan convertirse en el líder de la coalición. No sabemos si se pondrán de acuerdo, pero todo están de acuerdo en decir que la cuestión no va de siglas ni de personas, sino que hay que centrarse en crear un espacio político sólido.

